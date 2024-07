Felipe Baloy: "Panamá enfrentará a Colombia, una de las mejores selecciones de Sudamérica"

LaSelección Colombia y la de Panamá protagonizarán uno de los partidos, por los 'cuartos' de final de la Copa América 2024. Ambos combinados nacionales llegan al encuentro con la ilusión de colocar su nombre en las instancias finales del certamen y quedar más cerca de levantar el tan anhelado trofeo.

Así las cosas, en charla exclusiva en Gol Caracol, el exfutbolista panameño con paso en el balompié colombiano, Felipe Baloy, habló de los principales retos que podrían enfrentar los de su país contra el conjunto 'tricolor'. "Están en un buen nivel, con un buen momento. Esa confianza que hoy Colombia tiene la hace en una selección fuerte. La confianza que tiene cada jugador en lo que tiene que dar. Ese gran momento de James; cuentan con un Luis Díaz en un gran momento, con Daniel Muñoz, un lateral espectacular, (Jhon) Córdoba, (Jefferson) Lerma, jugadores importantísimos que se han juntado con ese gran nivel, todos jalando para el mismo lado. Si esta selección sigue así, seguramente va a seguir obteniendo grandes triunfos", comentó el exdeportista.

De igual manera, elogió el grato rendimiento del '10' del conjunto 'cafetero'. "El nivel que está mostrando James es muy bueno, es muy alto. La Selección Colombia, con todos los jugadores que tiene entorno a él, se nota la confianza que le tienen y motiva más. La Selección de Panamá tiene que pensar en estar bien posicionados, tratar de no brindarle mucho espacio a la Selección Colombia y sobre todo a James, por la capacidad que tiene para finalizar una jugada y también para crearla. Hay que tratar de evitar esas transiciones que Colombia hace muy bien", sentenció el exfutbolista que supo estar en Rusia 2018.

¿Cómo cree que será el partido de Colombia vs Panamá?

Sabemos que vamos a enfrentar a una de las mejores selecciones de Sudamérica. Conociendo el trabajo del entrenador que no es alguien que suele tirarse atrás a defenderse, pues alguien que le gusta jugar y proponer, entonces no creo que se vaya a tirar para atrás como en el caso lo hizo Costa Rica contra Brasil. Debemos tener un poco de mesura a la hora de atacar, ya que estamos enfrentando un gran rival, que tiene jugadores importantes adelante, que andan en un muy buen momento; si Panamá sale a jugar de tú a tú, queriendo de atacar y presionar adelante eso nos puede perjudicar. (...) Hay que tener un bloque un poco compacto y esperando alguna oportunidad a la ofensiva; así nos puede ir bien.

¿Cómo ve a Colombia?

Yo creo que a Colombia no hay que pedirle mucho, por algo tienen una racha importantísima, con recorrido de 26 partidos, sin perder. Eso demuestra el gran trabajo que están haciendo, lo bien dirigidos que están y sin duda no va a ser diferente contra Panamá. Entonces Panamá tiene que estar bien concentrado, bien parado en la cancha y tratar de evitar el juego de Colombia. Tienen transiciones muy rápidas de defensa-ataque, con jugadores que que son muy rápidos y si que te crean situaciones de gol o situaciones peligrosas. (...) Va a enfrentar a un rival como Panamá que viene muy motivado, con futbolistas también que vienen creciendo mucho su nivel. Con una dirección técnica buen entrenador y sin duda no va a ser fácil para Colombia, pero no puedo dejar de decir que es una selección fuerte y que seguramente es un gran candidato para llevarse el título de esta Copa América.