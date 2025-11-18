Figura de Nacional 'sueña' jugar el Mundial con la Selección Colombia; ¡no cierra las puertas!

A puertas de iniciar su camino en los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, en Atlético Nacional hay un jugador que tiene la cabeza en Selección Colombia, pese a no estar convocado para esta doble jornada de fogueo, en la que la ‘tricolor’ se vio las caras con Nueva Zelanda y Australia.

Se trata de Matheus Uribe, quien actualmente es figura y protagonista en el cuadro ‘verdolaga’; y justo por eso, este martes dio una conferencia de prensa ante todos los medios, donde habló de lo que serán las finales para el equipo paisa y expresó su deseo de volver al combinado nacional, que actualmente dirige Néstor Lorenzo.

Y es que, teniendo en cuenta que el mediocampista llegó a ser uno de los frecuentes convocados por el estratega argentino en la Selección Colombia; ahora Matheus tiene la ilusión de volver al equipo nacional, pensando en lo que será la Copa del Mundo 2026.

Matheus Uribe, volante de Atlético Nacional. AFP

“Para mí, la cabeza en la selección siempre va a estar, ese sueño de ir a una convocatoria, estar en el Mundial, siempre va a estar. Todo jugador siempre quiere estar y obviamente uno siempre está mentalizado en poder volver”, afirmó Matheus ante los medios de comunicación presentes, este martes.



¿Para qué está este Nacional en los cuadrangulares?

Referente a los rivales y enfrentamientos que el verde paisa tendrá con América de Cali, Independiente Medellín y Junior de Barranquilla por el grupo A, Matheus dejó claro que será una zona muy difícil con alto nivel competitivo.

“Es un grupo interesante, tenemos grandes rivales que están haciendo las cosas bien.Creo que Medellín, que fue el primero del todos contra todos, sabemos lo que representa ese partido para nosotros contra nosotros.Entonces no va a hacer ningún partido fácil, será muy disputado tanto Medellín, América como Junior. Ya vimos en la fecha pasada el partido con Junior allá en Barranquilla. Creo que va a ser un estilo similar, equipos grandes con experiencia, que los pequeños detalles van a marcar el rumbo del partido”, dijo inicialmente Uribe.

Sumado a eso, el mediocampista ‘verdolaga’, añadió que Nacional se está preparando de la mejor manera para ir en busca del título de fin de año: “El equipo está haciendo las cosas bien, la energía está muy bien y obviamente llegar a una etapa donde todo empieza de 0, pero sabes que has hecho las cosas muy bien en los partidos anteriores, da para que estés motivado, para que la hinchada esté motivada e ilusionada y eso nos da un punto muy alto para arrancar”.

