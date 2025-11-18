Síguenos en::
Gol Caracol  / El Mundial 2026 sufriría un cambio inesperado; "se le haría el pedido a Gianni Infantino"

El Mundial 2026 sufriría un cambio inesperado; "se le haría el pedido a Gianni Infantino"

Justo cuando falta poco más de seis meses para que ruede el balón en el Mundial 2026, se presentó una problemática que generaría un cambio de planes de última hora.

Por: EFE
Actualizado: 18 de nov, 2025
Imagen de referencia del trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá
