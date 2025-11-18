El Mundial 2026 sufriría un cambio inesperado; "se le haría el pedido a Gianni Infantino"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este lunes sus amenazas de retirar a ciudades con alcaldes demócratas como sedes del Mundial 2026 si las considera inseguras.

"Si creemos que va a haber algún indicio de problemas, le pediría a Gianni (Infantino, presidente de la FIFA) que lo traslade a otra ciudad", dijo Trump en respuestas a las preguntas de periodistas en el Despacho Oval.

Trump habló de Seattle, que acaba de elegir como alcaldesa a Katie Wilson, de la rama socialista del Partido Demócrata.

"Si creemos que habrá un problema en Seattle, donde tienen a una alcaldesa muy, muy liberal, casi comunista (…) si creemos que va a haber un problema, Gianni, ¿puedo decir que moveremos (la sede)? No creo que vayan a tener este problema, pero vamos a trasladar el evento a un lugar donde sea apreciado y seguro", añadió.

Trump, asimismo, instó a alcaldes y gobernadores demócratas a que pidan ayuda federal para desplegar tropas en sus ciudades para garantizar la seguridad. El mandatario se refirió entonces a la criminalidad en Los Ángeles y California.

"Si hay siquiera un indicio de problema, queremos intervenir antes de que ocurra. Queremos que todo sea totalmente seguro para Gianni, la FIFA y toda la gente maravillosa que estará allí", dijo el mandatario.

Imagen de referencia del trofeo de campeón para el Mundial 2026 AFP

"Me encanta Los Ángeles. Si necesitan ayuda, me encantaría enviar a la Guardia Nacional, o a quien sea necesario para apoyarlos", añadió.

Infantino, por su lado, dijo que para la FIFA la seguridad "es la prioridad número uno": "Debemos asegurarnos de que todos los aficionados que lleguen del extranjero o que ya estén aquí puedan vivir una celebración del deporte. Y esto solo se puede lograr con una seguridad del 100 %".

Estados Unidos, que coorganiza el Mundial 2026 junto con México y Canadá, cuenta con once sedes, la mayoría en ciudades en manos de alcaldes demócratas, como Los Ángeles, Nueva York, Atlanta, Houston, Boston, Filadelfia o Seattle.

En Seattle, por ejemplo, hay programados seis partidos, mientras que Los Ángeles acogerá otros ocho.