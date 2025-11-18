Titulares de Selección Colombia vs Australia, pensando en Mundial 2026; Luis Díaz es noticia

La Selección Colombia jugará el último partido del 2025 pensando ya en su preparación del Mundial 2026 que será en Estados Unidos, México y Canadá. Australia es el rival a vencer este martes en el estadio Citi Field, en Nueva York.

Por ese motivo el técnico Néstor Lorenzo eligió a sus once titulares para enfrentarse al cuadro de Oceanía, con sorpresas respecto al triunfo 2-1 sobre Nueva Zelanda, pero manteniendo a varias de sus figuras, como Luis Díaz y James Rodríguez.

Algunas novedades de la titular de la Selección Colombia son Juan Camilo Portilla y Yaser Asprilla, quienes tendrán su chance como inicialistas con la 'tricolor'. En cuanto al duelo pasado entraron Camilo Vargas por Álvaro Montero, Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí por Carlos Cuesta y Yerry Mina, Luis Javier Suárez por Jhon Córdoba, Portilla y Ríos por Lerma y Puerta, y Asprilla por Jhon Arias.



Titulares de Selección Colombia vs Australia, en partido preparatorio:

Arquero: Camilo Vargas

Defensas: Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica

Mediocampistas: Juan Camilo Portilla, Richard Ríos, James Rodríguez

Delanteros: Luis Javier Suárez, Yaser Asprilla y Luis Díaz

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥



Así formará nuestra Selección Colombia para enfrentar a 🇦🇺 Australia en el segundo amistoso de esta fecha FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/N3r0XvQuCV — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 19, 2025

📋 Your CommBank #Socceroos Starting XI for our Colombia clash.



🔄 Five changes from Venezuela

🧤 Izzo starts

©️ Jacko wears the armband

💪 McGree first start in a year



🇨🇴 v 🇦🇺 - 19.11.25, 12:30pm AEDT

📱💻📺: Paramount+#Socceroos #ForeverGolden pic.twitter.com/4nX5gvgwYh — CommBank Socceroos (@Socceroos) November 19, 2025

Selección Colombia vs Australia EN VIVO; hora y TV del partido amistoso hoy

Fecha: martes 18 de noviembre de 2025

Hora: 8:30 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Citi Field (Nueva York, Estados Unidos)

Transmisión: Gol Caracol (canal principal Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol