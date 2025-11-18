Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Fortaleza vs Tolima estuvo detenido por fuerte lluvia en el estadio de Techo, en Bogotá

Fortaleza vs Tolima estuvo detenido por fuerte lluvia en el estadio de Techo, en Bogotá

Por el duro clima en la capital colombiana el partido de cuadrangulares finales de Liga BetPlay entre Fortaleza y Tolima fue detenido por las condiciones de la cancha.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de nov, 2025
Fortaleza enfrentó a Deportes Tolima, por la fecha 1 del cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2025
Colprensa

