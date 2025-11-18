Fortaleza vs Tolima estuvo detenido por fuerte lluvia en el estadio de Techo, en Bogotá

En el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, se estaba viviendo un emocionante partido entre Fortaleza y Tolima, pero por la fuerte lluvia se tuvo que frenar el compromiso cuando iban 72 minutos del juego.

Aunque los técnicos y los jugadores en cancha expresaban su deseo de continuar disputando el encuentro con esas condiciones climáticas y del terreno de juego, fue el árbitro central Carlos Betancurt quien tomó la decisión.

El juez se acercó a los banquillos, explicó la situación y por la cantidad de agua posada en varios lugares de la cancha decidió dar un tiempo para que bajara la fuerte lluvia y se pudiera continuar el duelo. Mientras tanto, ambos equipos se fueron a sus respectivos camerinos.



Detenido partido de Fortaleza vs Tolima, por Liga BetPlay 2025-II: