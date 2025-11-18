Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo B de Liga BetPlay II-2025, tras Fortaleza 0-1 Tolima

Cada vez falta menos para conocer al campeón de la Liga BetPlay II-2025 y, por ende, quien se hará con la estrella de Navidad. Atrás quedó la fase de 'todos contra todos', donde Alianza, Águilas Doradas, Once Caldas, Millonarios, Llaneros, Deportivo Cali, Unión Magdalena, Envigado, Pasto, Pereira, Boyacá Chicó y La Equidad quedaron eliminados, y ahora es momento de los cuadrangulares. Allí, quienes siguen en carrera son Medellín, Tolima, Atlético Nacional, Bucaramanga, Junior de Barranquilla, Fortaleza, Santa Fe y América de Cali.

Justamente, este martes 18 de noviembre, se abrió el telón del grupo B, conformado por Tolima, Bucaramanga, Santa Fe y Fortaleza. El primer compromiso fue protagonizado por el club 'pijao' y los 'amix', en el estadio Metropolitano de Techo, de la ciudad de Bogotá. Miles de hinchas del 'vinotinto y oro' acudieron a la cancha y se vivió una fiesta en las gradas. Eso sí, por unos minutos se apagó, ya que cayó un torrencial aguacero que hizo que el juego se suspendiera por un tiempo, mientras que la lluvia bajaba y el campo mejoraba.

Finalmente, el encuentro se pudo desarrollar con normalidad y quien se hizo con la victoria fue el conjunto dirigido por Lucas González, por marcador final de 0-1, con gol de Adrián Parra. Los locales también inflaron las redes, pero el tanto fue anulado, ya que se presentó una mano previa. Hubo reclamos y molestia en el equipo bogotano, pero la decisión no cambió. Fue así como Deportes Tolima empezó 'pegando fuerte', ganando en condición de visitante y picando en punta a la espera de lo que suceda entre Bucaramanga y Santa Fe.



Tabla de posiciones del cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2025

1. Tolima - 3 pts. (+1)

2. Bucaramanga - 0 pts. (0)

3. Santa Fe - 0 pts. (0)

4. Fortaleza - 0 pts. (-1)

Fortaleza enfrentó a Deportes Tolima, por la fecha 1 del cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2025 Colprensa

Programación de la fecha 1 del grupo B

Atlético Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe

Día: miércoles 19 de noviembre.

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Departamental Américo Montanini.



Programación de la fecha 2 del grupo B

Independiente Santa Fe vs. Fortaleza

Día: sábado 22 de noviembre.

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Publicidad

Deportes Tolima vs. Atlético Bucaramanga

Día: sábado 22 de noviembre.

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.



¿Qué equipos están en el cuadrangular A de la Liga BetPlay II-2025?

Considerado el 'grupo de la muerte', esta zona está integrada por cuatro clubes históricos del fútbol colombiano: América de Cali, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla e Independiente Medellín. Allí, quien cuenta con el 'punto invisible' o 'ventaja deportiva', en caso de igualar en puntos con alguno de sus rivales, es el 'poderoso', que fue primero en el 'todos contra todos'.