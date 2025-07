"Ha sido arduo el camino con la Selección Colombia femenina; ahora el país vibra con ellas"

Luego de la clasificación de la Selección Colombia Femenina a la final de la Copa América tras vencer desde la tanda de los penales a Argentina, el técnico Ángelo Marsiglia se refirió a este importante paso y lo que espera de su equipo para la final del certamen.

El estratega de la 'tricolor' fue invitado al programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', donde no escondió su felicidad de estar cada vez más cerca al título y el apodo de la hinchada durante la participación de la selección en la ciudad de Quito, en Ecuador.

“Uno trabaja para este tipo de situaciones… el camino ha sido arduo. Tuvimos una preparación que, para mí, fue excelente. Sabíamos que existía el riesgo de perder. Contra Venezuela, mucha gente no creyó en este equipo, pero hoy estamos felices porque el país vibra con esta selección. Ayer, el estadio estaba casi en un 90 % vestido de amarillo, con camisetas de Colombia. Eso emociona", dijo de entrada.

- ¿Qué les dijo a sus jugadores en el entretiempo frente a Argentina?

“Antes de salir al segundo tiempo, reunimos al grupo. Les dije claramente: "un equipo como Argentina nos está ganando en actitud, están jugando a muerte, y es la era la diferencia". En lo táctico, pedimos que Cata Usme que descendiera unos metros para generar más juego entre líneas, porque en el primer tiempo fuimos muy imprecisas. Después, el equipo se conectó y terminamos siendo muy superiores a Argentina".

- Que destaca del equipo y opinión sobre Katherine Tapia

“Hoy en día no se trata tanto de mirar a los rivales, sino de mirar a nuestro equipo. En esos momentos en los que las cosas no salen bien, hay que saber sufrir. Y si el equipo está por debajo del nivel del rival, lo importante es que no nos marquen. Eso nos pasó en Venezuela, contra Brasil y ahora frente a Argentina. Mantener el arco en cero ha sido clave".

Selección Colombia femenina en Copa América - Foto: Conmebol

"Hace un año le dieron muy duro a Katherine por algunos errores en goles donde tuvo responsabilidad. Fue resiliente. No estuvo en el Mundial del 2023, pero hoy es una de las mejores arqueras del continente. Es una jugadora que ha trabajado mucho, especialmente en lo mental. No miro muchas estadísticas de mis jugadoras, pero lo de Tapia ha sido impresionante. Dios la recompensó porque nunca se rindió.”

- ¿Cómo se dio la convocatoria de Valerin Loboa?

“La conozco desde hace tiempo, desde torneos juveniles. A pesar de su talla, tiene una condición técnica destacada. La comparamos con Paloma Zuluaga, tienen características similares. Antes era muy joven y su posición la ocupaba Carla Torres. Es un proyecto de jugadora importantísima. No tengo dudas de que pronto estará en un club top. Tiene un futuro inmenso.”

- ¿A qué equipo prefiere enfrentar en la final entre Brasil o Uruguay?

“Brasil es, sin duda, el más opcionado. Como cultura futbolística tienen esa característica: no dan ningún duelo por perdido. Desde el proceso, marcan una diferencia. Pero nosotros vamos con todo: con carácter, jerarquía y lo mejor de este grupo. Que sea lo que Dios quiera.”