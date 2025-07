Nelson Deossa estalló y mientras suena para Betis fue con todo; "no crean en estupideces"

El mercado de fichajes en Europa no se ha cerrado y por eso varios equipos sigue poniendo su mirada en talentos sudamericanos. Tal es el caso de Nelson Deossa, quien tuvo una gran irrupción en el Mundial de Clubes con Monterrey y despertó el interés de clubes importantes. Si bien no se ha confirmado nada, los rumores persisten, aunque es algo que parece no gustarle al volante que respondió fuerte ante un interrogante de un periodista.

Deossa es uno de los futbolistas que más se detiene a saludar a los aficionados a las afueras de la sede de los 'rayados'. Como es costumbre, se detuvo a dar unos autógrafos y tomarse unas fotos, sin embargo, no se salvó de la prensa. "¿Se ha definido algo de tu salida o se ha platicado al respecto?", interrogó el periodista Felipe Galindo, de 'Multimedios Deportes'.

El nacido en Marmato, Caldas, apenas giró su cara y soltó una respuesta contundente: “No crean en todas las estupideces que salen a decir los periodistas”, dijo sin sonrojarse. Al parece al colombiano no le gusta mucho que se hable del tema, que en las últimas horas ha tenido más portadas porque se dice que una delegación del Real Betis de España ya está en México, para cerrar el negocio con Monterrey.

“No crean en todas las estupideces que salen a decir los periodistas” habla Nelson Deossa en su salida de El Barrial.@mmdeportesmx pic.twitter.com/lz1ei2JMyk — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) July 29, 2025

El viaje de los directivos del club 'verdiblanco' responde a un urgencia y es acordar los números. Los 'rayados' ya rechazaron una oferta de 8 millones de euros, ya que sus pretensiones por Deossa van hasta los 13 millones de euros. De llegar a darse la transferencia, el mediocampista se uniría a una plantilla que cuenta con el también colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández.

Cabe recordar, que, el futbolista de 25 años también despertó el interés de la Roma, escuadra que estuvo detrás Richard Ríos, quien terminó fichando por el Benfica.

Deossa debutó a nivel profesional en el Atlético Huila, luego tuvo una breve aventura con Estudiantes, de La Plata, en Argentina; y regresó a Colombia, pasando por Junior y Atlético Nacional. En 2024, los 'opitas' lo vendieron al Pachuca y desde 2025 viste la camiseta del Monterrey.