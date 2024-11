James Rodríguez: "Contra Ecuador, perdimos por una huevonada; un gol que no nos deben hacer"

James Rodríguez regresó a la titular de la Selección Colombia , pero no fue como esperaba. Después de haber sido suplente y sumar pocos minutos, en la derrota 3-2 con Uruguay , por una lesión, se recuperó y el director técnico, Néstor Lorenzo, lo alineó este martes 19 de noviembre, en la caída 0-1 contra Ecuador, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla.

Por eso, el cucuteño no ocultó su tristeza y molestia por lo acontecido en la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas. "Es duro, queríamos ganar estos seis puntos de la doble jornada. Frente a Uruguay, se nos va el partido al final y esta vez por una huevonada en el primer tiempo, un gol que no nos deben hacer empezando y hemos tenido varias chances", afirmó de entrada.

Pero no fue lo único e incluso se acordó de lo que ocurrió en partidos anteriores. "En Bolivia, también perdemos el partido por eso, porque no hacemos los goles y el fútbol es de hacer los goles, si no los haces, pues pierdes, es así de sencillo y no hay nada que hacer", añadió el mediocampista que milita en las filas del Rayo Vallecano, club en el que ha tenido las oportunidades esperadas.

De igual manera, se refirió a lo que está sucediendo con la Selección Colombia, que, tras la Copa América, registra un empate, dos victorias y tres derrotas. "Queríamos acabar bien, es duro, pero falta mucho tiempo y tenemos que coger conciencia porque estos dos partidos no hemos estado bien y plantearnos muchas cosas", puntualizó un James Rodríguez, bastante autocrítico.

James Rodríguez, jugador de la Selección Colombia. Gabriel Aponte/Getty Images

Por último, dio noticias de su molestia física, dando un parte de tranquilidad. "Estoy bien. La verdad que físicamente estoy bien, no sucede nada con eso. Esto pasa a un segundo plano más cuando pierdes un partido", sentenció el volante, que porta el número '10' de la 'tricolor'. Ahora, en marzo de 2025, los rivales serán Brasil, en condición de visitante, y Paraguay, en Barranquilla.