Néstor Lorenzo y sus reflexiones tras la derrota de Colombia con Ecuador por Eliminatorias

Néstor Lorenzo compareció en rueda de prensa luego de la derrota 0-1 de Colombia contra Ecuador este martes por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas. El DT argentino, al servicio de la 'tricolor', pese a la caída en el Metropolitano, destacó la actitud de los suyos, pero al igual que la autocrítica de Luis Díaz, resaltó que el error en el gol de la 'tri' no lo pueden cometer en los partidos venideros.

"Con respecto al balance no es positivo, en cuanto a que no sumamos. El fútbol tiene esta particularidad, que un equipo patea 17 veces y si no tienes precisión, pericia, te vas con las manos vacías y eso es lo que tiene el fútbol de participial. No estoy contento, sobre todo porque de pronto el gol fue una jugada evitable, una jugada muy buena de Enner Valencia; lo podíamos haber bloqueado, pero después de eso se buscó de todas las formas y desagraciadamente no pudimos llegar al empate; la actitud estuvo, estoy triste por el resultado", analizó Lorenzo.

El timonel dela Selección Colombia también dejó un balance en cuanto a lo que el 2024. Lorenzo lamentó la falta de gol tanto contra Uruguay como frente a Ecuador; ahora viene la reflexión.

"En cuanto al año ha sido bueno, el equipo ha demostrado un crecimiento y en estos dos últimos partidos nos faltó el gol, pero se ha generado, se ha jugado igual que siempre que lo estábamos haciendo y como lo hicimos e la Copa América, se da en un momento de un proceso donde nos deja reflexionando y enojados y con un tiempo y con ganas de analizar y hacer cosas que evite estos momentos de dolor", precisó.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia. Gabriel Aponte/Getty Images

Otras declaraciones de Néstor Lorenzo:

- Queda algo de tranquilidad pese a la derrota...

"La verdad que no tranquilidad no, pero si hubiéramos pateado todo afuera es sin pericia, si hubiéramos definido mal y no hubiéramos generado... lo hicimos de todas las maneras y no pudimos concretarlas; la defensa (de Ecuador) sacó mucho , defendió bien y las que no defendió, las sacó el arquero. Creo que lo evitable es el gol, de una saque lateral nuestro, una pérdida y una jugada extraordinaria de Enner Valencia".

- El gol de Ecuador fue en un momento clave...

"Nunca es un buen momento para que te hagan un gol, el de Uruguay fue un caso excepcional porque nosotros se lo hicimos a ellos. Pero lo de hoy (martes) no era un momento clave, fue un pérdida, era una jugada en la que no se percibía ese peligro; fue buscar por arriba, por abajo y no se nos dio. Sabemos que muchas veces el equipo campeón de un torneo es el que mejor defiende, somos un equipo equilibrado que asume riesgos y yo les dije a los jugadores y nosotros teníamos que jugar mano a mano para superarlos a ellos; la inteligencia emocional es recuperar la confianza y no creernos que fuimos los peores por perder. No fueron dos partidos malos, me hubiera ido preocupado si el rendimiento era malo y hubiéramos perdido".

- El proceso que ha venido desarrollando

"El proceso venía bien encaminado, fuimos el último equipo que perdió el invicto en la Eliminatoria, si bien no es bueno perder es un momento que nos da tiempo de reaccionar, es feo cuando sentías que merecés más y te vas con las manos vacías estamos a tiempo de corregir algunos detalles; vamos a tener que pensar un poco más en no recibir ese gol que le da la oportunidad al rival de cerrarse y dejarnos con las manos vacías; más allá de eso no hay reproche; estoy contento por Gómez (Carlos Andrés), Puerta y Portilla, que lo hemos acercado, se está generando un grupo fuerte de cara al futuro, estoy muy caliente pero a tragar un poquito de hiel y a seguir".

- El partido de James Rodríguez

"Yo creo que James hizo un buen partido, ¿qué partido vio usted, lo vio bien o no, cómodo dentro del campo? Pero yo creo que hizo un buen partido, además con la superioridad numérica nos permitía tener un jugador de esa categoría, jugamos en el área ellos prácticamente todo el segundo tiempo y James es el jugador más preciso que tenemos, estoy conforme con el partido, mientras él estuviera para correr en ese espacio del campo lo mantuve hasta el final , estoy conforme con su rendimiento lo vi bien. Portilla también hizo un buen partido".