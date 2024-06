James Rodríguez da de qué hablar en Costa Rica: "Su caso es extraño, atípico e intriga"

Una de las frases más recordadas e icónicas de James Rodríguez fue con la camiseta de la Selección Colombia. En el 2016, afirmó: "aquí juego hasta cojo, siempre quiero hacerlo. Estoy feliz y quiero ayudar". Sus palabras no quedaron ahí y, por el contrario, las hizo realidad. Cada vez que se pone la 'tricolor', se transforma, demuestra toda su clase, calidad y magia.

No es casualidad que en el proceso de Néstor Lorenzo, quien tomó las riendas del combinado patrio y, hasta el momento, no sabe lo que es perder, sea uno de los grandes referentes. El cucuteño asumió el liderazgo y, con mucha madurez, está llevando al equipo colombiano a lugares de grandeza. La cinta de capitán no es para cualquiera y el '10' lo ha demostrado.

Sin embargo, esto contrasta con lo que ha vivido a nivel de clubes, por lo menos en los últimos años. Después de haberse hecho un lugar, darse a conocer y brillar en Envigado, Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid y Bayern Múnich, empezaron las irregularidades. En el cuadro 'merengue' y 'bávaro' no encontró lo que quería y su carrera se fue diluyendo de a poco.

Everton, Al Rayyan, Olympiacos y São Paulo es la fiel prueba de ello. Más allá de los nombres y ligas, James Rodríguez no se pudo acomodar, terminando su relación antes de lo planeado. Pero eso nunca ha sido impedimento para que, cuando llegue a la Selección Colombia, se luzca. Un caso que causa extrañeza y ha dado de qué hablar, incluso en Costa Rica.

"Es de clase mundial, eso se sabe. Pero es atípico que no juegue en su club y se transforme con la Selección, teniendo un rendimiento superlativo", fueron algunas de las palabras de Celso Borges, histórico, leyenda y referente del equipo 'tico', en entrevista exclusiva con Gol Caracol. Aun así, no fue lo único que dijo el futbolista con más partidos con su selección.

James Rodríguez, mediocampista de la Selección Colombia, en partido de la Copa América 2024 Getty Images

"La verdad es que me parece extraño; no tiene minutos y llega a la 'tricolor' como si no pasara nada. Ya lo de su calidad es claro, todo el mundo lo sabe. A mí, lo que me intriga un poco es saber cómo se prepara por su cuenta para llegar y jugar tan bien", sentenció con relación a James Rodríguez, quien dio dos asistencias en el triunfo 2-1 sobre Paraguay, en Copa.

Recordemos que, en la actualidad, el futuro del volante colombiano es incierto. Su continuidad en Sao Paulo, al parecer, va a llegar a su final, y deberá escuchar ofertas. Mientras tanto, está enfocado en la Copa América, donde enfrentará a Costa Rica, este viernes 28 de junio, a las 5:00 p.m. (Hora Colombia), por la fecha 2 del grupo D, en el State Farm Stadium.