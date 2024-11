James Rodríguez, en la Selección Colombia, te esperamos siempre con los brazos abiertos

En 2016, James Rodríguez dijo una de sus frases más recordadas e icónicas, vistiendo la camiseta de la Selección Colombia . "Aquí juego hasta cojo, siempre quiero hacerlo. Estoy feliz y lo único que busco es ayudar", afirmó en ese entonces. Sus palabras no quedaron ahí y, por el contrario, las hizo realidad. Cada vez que se pone la 'tricolor', se transforma, demuestra su clase, calidad y magia.

No es casualidad que desde que Néstor Lorenzo tomó las riendas del combinado patrio, le 'entregó las llaves' al cucuteño y ha sabido responder. Además de asumir el liderazgo adentro y afuera de la cancha, está llevando al equipo colombiano a lugares de grandeza, de la mano de su madurez. Y es que la cinta de capitán no es para cualquiera y el '10' lo ha demostrado en los últimos juegos.

Su presente a nivel de clubes no es el esperado, ya que en Rayo Vallecano solo ha disputado 123 minutos , en cinco compromisos. De hecho, se ha llegado a especular con una posible salida. Razón por la que los tiempos no son los mejores y, de seguro, no la esté pasando bien. Sin embargo, llega el momento feliz para el mediocampista, ser parte del cuadro 'cafetero', donde sale su sonrisa.

Independientemente de lo que atraviese en su equipo, ser llamado a defender los colores amarillo, azul y rojo, le cambia la cara a James Rodríguez. No tiene ni siquiera que hablar del amor por su país porque lo demuestra en el terreno de juego. Nunca niega una gota de sudor, aparece en los momentos cruciales y, como mínimo, suele aportar una asistencia o un gol en cada encuentro.

James Rodríguez, volante de la Selección Colombia y Rayo Vallecano, en un partido de Eliminatorias Sudamericanas AFP

Publicidad

Por eso, en esta ocasión, no será la excepción. Ya palpita los duelos frente a Uruguay (viernes 15 de noviembre), en condición de visitante, y contra Ecuador (martes 19 de noviembre) , en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde sueña con dar un paso grande camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Volver a una cita orbital es su objetivo y trabaja para ello.

Lo de Rayo Vallecano es solo un trago amargo que, por estos días, puede pasar. Desde que ponga un pie en territorio colombiano, los miles de hinchas, le harán saber que lo aman, idolatran y es un referente para grandes y chicos. Más de 50 millones de personas están decididas a cobijar y abrazar a James Rodríguez para que tome un nuevo aire y se sienta respaldado en momentos duros.