A James Rodríguez le sacan trapitos al sol en España; justificaron a DT del Rayo Vallecano

James Rodríguez llegó en agosto de 2024 como la principal contratación del Rayo Vallecano para la presente temporada; sin embargo, desde entonces solo ha tenido participación en cortos espacios de 5 partidos, con lo que solo ha llegado a sumar 122 minutos de competencia.

De hecho, por encima suyo hay 19 jugadores con más presencia en cancha , por lo que los rumores de su posible salida cada vez toman más fuerza. De hecho, se habla de que Lazio de Italia estaría interesado en ‘cafetero’ siempre y cuando este se encuentre en óptimas condiciones físicas.

En ese sentido, la prensa española filtró la hipótesis de que Rodríguez es relegado al banco de emergentes porque el estratega del Rayo no lo tiene en sus planes . No obstante, no se conocían a ciencia cierta los motivos que llevaron al director técnico a prescindir del cucuteño.

Es por ello que medios como As de España se dieron a la tarea de aclarar las causas por las que el creativo de 33 años de edad fue marginado por el timonel apuntando que todo tendría que ver con viejos ‘pecados’ del jugador, los mismos por los que en otros clubes también ha sido excluido de la nómina titular.

¿Por qué James Rodríguez es suplente en el Rayo Vallecano?

De acuerdo con As, el estratega Íñigo Pérez le está cobrando al colombiano su falta de sacrificio y de colaboración con el bloque defensivo, lo que se acentúa si se tiene en cuenta que los principios del conjunto de Vallecas pasan por reconocer que nadie es figura o ídolo y que al ser todos iguales, se debe correr y trabajar por parejo en el campo.

Sacan trapitos al sol a James Rodríguez

“El Rayo entiende que el internacional colombiano no encaja en el estilo de juego por el que aboga Iñigo Pérez. Una filosofía basada en la presión, la intensidad, las transiciones”, argumentó el impreso.

Bajo esa luz, As aclaró que a James “no se le pide nada de esto” en la Selección y que por eso con la camiseta amarilla sí puede brillar, pues son funciones que “que poco o nada tienen que ver con su rol”.

En ese sentido, la publicación añadió que la falta de entrega del ‘cafetero‘ lo tienen como tercera opción para el timonel ‘rayista’, que prefiera echar mano de Palazón o Trejo.

“Palazón está dando un rendimiento muy alto y ha participado en todos los partidos del curso. Incluso, Trejo ha disputado más minutos que James (130), por lo que el colombiano tiene mucha competencia para poder jugar”, cerró el diario.

Entre tanto, Rodríguez sigue entrenado con el plantel a la espera de una salida para su situación. Pero mientras todo se desenreda, el ‘10’ trabaja, al menos para ser convocado, para recibir a Las Palmas el viernes 8 de noviembre en cumplimiento de la fecha 11 de la Liga de España.

Después de esa contienda, se deberá presentar en la Selección Colombia para los duelos de Eliminatoria Sudamericana contra Uruguay, de visitante, y Ecuador, de local, programados para el 15 y 19 del mismo mes, respectivamente.