James Rodríguez mostró carácter y puso en aprietos a Bolivia, con un par de pases filtrados

La Selección Colombia se fue con las manos vacías de su visita al estadio Municipal de El Alto. Este jueves 10 de octubre, perdió 1-0 con Bolivia , lo que significó poner punto final al invicto en las Eliminatorias Sudamericanas . Allí, James Rodríguez no pudo dar 'mano', ya fuera con un gol o una asistencia, pero sí se hizo sentir a lo largo de los 90 minutos del compromiso, mostrando clase y carácter, en los momentos en los que le llegó el balón, además lo intentó con lanzamientos de costado o en los tiros de esquina que se generaron.

Como portador de la cinta de capitán, fue el encargado de reclamar más de una acción en el terreno de juego. De hecho, respaldó a sus compañeros y se encaró con uno que otro rival, que intentó 'picar' el desarrollo del compromiso. Además, teniendo en cuenta la altura y su impacto en el físico de los protagonistas, ayudó a bajar las revoluciones y que todos pudieran tomarse un respiro.

En repetidas ocasiones, aprovechó la oportunidad para quedarse en el suelo, ser atendido y así permitir que los jugadores de la Selección Colombia descansaran un poco. Pero ya en el trámite del compromiso y desde lo estrictamente futbolístico, James Rodríguez cumplió. Filtró un par de balones maravillosos, los cuales pudieron haber terminado en algo más, pero faltó la parte final.

James Rodríguez, volante y capitán de la Selección Colombia, en acción de juego contra Bolivia, por Eliminatorias Sudamericanas AFP

Fue un constante dolor de cabeza para la defensa rival y no precisamente por su velocidad, que no es su fuerte, sino por su calidad. Gracias a su precisión, lectura de juego y visión, 'rompió' esa solidez defensiva, la cual, por momentos, parecía imposible de penetrar. Infortunadamente, los otros futbolistas del combinado patrio no pudieron aprovechar de la mejor manera y se dilapidó.

Ahora se tiene expectativa de lo que pueda hacer James en el duelo del próximo 15 de octubre, que será en Barranquilla frente a su similar de Chile, en el estadio Metropolitano. Jugando en casa y con el apoyo de sus seguidores, se espera que nuestro '10' pueda desarrollar todo su mayor potencial, con el fin de que los de Néstor Lorenzo puedan hacer respetar la casa y seguir en la parte alta de la tabla.