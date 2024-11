“James Rodríguez se pone la camiseta de Selección Colombia y se transforma; es un ejemplo”

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, sorprendió este miércoles al comparar el poder futbolístico de Argentina, el rival que enfrentarán en la undécima jornada de las eliminatorias del Mundial de 2026: "Es como la humedad y por algún lugar se filtra". Además, nombró al colombiano James Rodríguez en su rueda de prensa, aunque no se medirá a la ‘tricolor’ en esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

Sobre el mediocampista cucuteño, actualmente en el Rayo Vallecano, el estratega argentino lo trajo a colación porque Miguel Almirón, una de las principales figuras de los ‘guaraníes’, no está jugando como quisiera en el Newcastle, de Inglaterra.

“Me preguntaron si no estaba preocupado por el tema de Almirón, que no estaba jugando, que tenía pocos minutos en su equipo. Yo le dije, mientras yo lo vea a Miguel que se pone la camiseta y se transforma, yo siempre pongo el ejemplo de James Rodríguez, a quien le ha tocado en muchos equipos no ser titular, en los equipos donde estuvo, se pone la camiseta de Colombia y se transforma, no importa en que parte del mundo esté jugando, son futbolistas que se ponen la camiseta y se transforman”, fueron las palabras de Gustavo Alfaro sobre el ‘10’ de nuestra Selección Colombia.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia. Buda Mendes/Getty Images

Sobre el mismo tema, el técnico de Paraguay cerró este tema diciendo que “en ese sentido y la respuesta que siempre di de Julio, de Miguel, es que obviamente uno quisiera que jueguen, que tengan competencia, pero yo los quiero siempre conmigo”.

🫶“A James Rodríguez le ha tocado, en muchos equipos no ser titular, y se pone la camiseta de Colombia y se transforma”



⚽️Gustavo Alfaro y la comparación que hizo del colombiano en Selección con la convocatoria de Enciso a Paraguay pic.twitter.com/ZR8AiI7D4z — Laura Ximena DM (@LauraXimena_7) November 13, 2024

Publicidad

Por otro lado, al hablar de Argentina, el duro rival que tendrán este jueves en Eliminatorias Sudamericanas, Gustavo Alfaro mencionó que pese a semejante riesgo, dijo que sus pupilos deberán estar preparados para "sufrir" ante el líder de las eliminatorias.

No obstante, dijo confiar en la capacidad de la Albirroja, que bajo su dirección se mantiene invicta y en producción ascendente desde que llegó al banquillo, hace cuatro jornadas.

Publicidad

"Va a ser un partido muy intenso y disputado, y con riqueza para los dos lados", declaró durante una conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), en la localidad central de Ypané.

Añadió que su equipo tendrá que derrochar este jueves "garra, temperamento, orden, capacidad de juego" y hasta sufrimiento.

Del capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, dijo que "será el rival" para neutralizar en el estadio Defensores del Chaco.

"No podés dejarlo jugar, o sea, alguien lo tiene que marcar. Porque si no, lo dejás solo y, bueno, firmás la sentencia de defunción, porque sabés que en algún momento te lo va a facturar", declareó el exseleccionador de Ecuador.

Publicidad

"Yo le deseo que juegue el mejor partido de su vida contra Perú, que mañana no", sentenció.

Alfaro elogió el rodaje del equipo de Lionel Scaloni.

Publicidad

"Argentina viene de ser campeón en la Copa América, viene puntero en las eliminatorias, viene con un nivel de recambio importante, sin que eso le haya hecho perder esa voracidad bien entendida desde la búsqueda de triunfos y siempre eso significa un riesgo", explicó.

No obstante, destacó las cualidades técnicas de sus dirigidos para hacer contrapeso a la Albiceleste.

"Paraguay le puede generar problemas a cualquiera", enfatizó al citar figuras como como Julio Enciso y Miguel Almirón, que militan en el fútbol inglés, Diego Gómez, compañero de Messi en el Inter Miami, y Antonio Sanabria, del Torino italiano.

También destacó el deseo paraguayo de volver a un Mundial, al que no acude desde 2010.

Publicidad

"Nosotros tenemos un mensaje que es un objetivo, que es nuestro propósito, nuestra lucha, nuestra búsqueda, que es que Paraguay vuelva a jugar una copa del mundo", puntualizó.