"A veces es dura la crítica para James Rodríguez y Luis Díaz, pero hay que darles cariño"

Carlos Eduardo Velasco fue el preparador físico de Reinaldo Rueda en los tiempos en los que estuvo como técnico de la Selección Colombia de mayores. Su experiencia internacional incluye pasos por los equipos nacionales de Honduras, Ecuador y Chile y además en clubes con Atlético Nacional y recientemente en Deportivo Cali.

Así, el profesional vallecaucano es voz autorizada para referirse a lo que viene para el seleccionado colombiano, que se enfrentará con Uruguay y Ecuador, el 15 y 19 de noviembre próximos, en el marco de las fechas 11 y 12 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Y en una pausa en medio de la organización de un seminario internacional por el cuarto aniversario de la Apreffuco (asociación de preparadores físicos de nuestro país); Velasco atendió una llamada de Gol Caracol.

Así comenzó destacando la campaña de Néstor Lorenzo, que tiene a Colombia en la segunda posición de las Eliminatoria con 19 puntos, por detrás de Argentina que tiene 22 unidades.

Carlos Velasco y Eduardo Lara - Foto: Instagram Carlos Eduardo Velasco

Publicidad

"A la Selección Colombia la veo muy bien. Por la orientación del profesor Lorenzo, de su equipo de trabajo, sumado a la respuesta del grupo, un equipo competitivo, con estándares de competencia internacional, se goza de buena salud, producto del trabajo que él recogió. Había una organización y recogió jugadores con huella y se vienen dos grandes partidos", dijo el experimentado PF inicialmente.

¿Qué esperar de esos partidos contra Uruguay y Ecuador?

"Son dos buenos rivales. Contra Uruguay, que es una gran selección, será interesante y Ecuador que es otro rival con una estructura diferente. Serán dos compromiso de estar finos, y coherentes con lo que se ha hecho por la Selección Colombia en Eliminatorias. Así podemos estar clasificados al final de las dos fechas al Mundial".

Recibió 'fuego' amigo. LFC

Publicidad

¿Cómo analiza el presente de Luis Díaz, quien viene en vena goleadora con Liverpool?

"De Luis Díaz sobra el comentario. Pero es diferencial en todos los aspectos, es un top a nivel mundial, con condiciones extraordinarias. En mis tiempos libres veo y analizó los informes que le mandamos a Liverpool cuando tuvimos la fortuna de tener a Luis en la Selección Colombia y el crecimiento es extraordinario. Estamos al frente de una figura mundial y hay que disfrutarlo".

¿Qué tanta falta puede hacer Jefferson Lerma, lesionado, un hombre fijo en el esquema de Lorenzo?

"Lerma es un jugador con una característica especial, es ese volante 5, en donde se construye todo lo que es el andamiaje del equipo, donde se destruye el juego del rival y él aporta tanto en lo defensivo, como en lo ofensivo. Es una pieza fundamental la organización de Colombia en este momento, además de su potencia en el juego aéreo. Esperemos qué se plantea el cuerpo técnico".

¿Y qué decir del presente de James Rodríguez en Rayo Vallecano?

"A James hay que tenerle paciencia, arroparlo, respetarlo, no entrar en conflictos. Yo estuve en la grada hace unos 15 días en Rayo vs. Alavés, y James es querido por la gente, por la tribuna. No solamente es seguido por los colombianos, sino por muchos más. Así que hay que cuidarlo".

Acá con Colombia siempre cumple...

"Sí, es un jugador, como dicen los técnicos, que cuando se pone la camiseta de Colombia se transforma, así no tenga ritmo, ni continuidad. James es un jugador top".

Luis Díaz y James Rodríguez con la Selección Colombia - Foto: Gabriel Aponte/Getty Images

Publicidad

¿En Colombia se les da toda la responsabilidad a James y a Luis Díaz en la Selección?

"Creo que hay veces que se es duro con James y con Luis. Hay que tener un poco más de elegancia. Ellos son 'las niñas de los ojos bonitos de la casa', hay que tratar de no ser tan fuertes, hay que respetarlos, son seres humanos, darles cariño y mucho respeto".