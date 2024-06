James Rodríguez y el gesto de grandeza con Luis Díaz, que pocos vieron, en la Copa América

James Rodríguez es el líder de la Selección Colombia y de eso no hay duda. Además de su talento, magia y calidad, Néstor Lorenzo le 'entregó las llaves' del equipo y ha asumido de buena manera ese rol. Con jerarquía, siendo líder y apelando a la humildad, ha guiado a los más jóvenes y a cada uno de sus compañeros, con consejos y gestos que son aplaudidos, como el de este viernes.

En el marco del partido de la 'tricolor' frente a Costa Rica, por la fecha 2 del grupo D de la Copa América 2024, el volante demostró que no es egoísta en ningún sentido. Cuando transcurría el 29', el árbitro uruguayo Gustavo Tejera sancionó penalti a favor del combinado patrio, tras infracción del arquero Patrick Sequeira sobre Jhon Córdoba. Fue en ese momento donde apareció el cucuteño.

James Rodríguez en Colombia vs. Costa Rica, por Copa América. CHRIS CODUTO/Getty Images via AFP

A pesar de que es el habitual cobrador, el '10' no tuvo problema en darle la pelota y cederle la ejecución a Luis Díaz. Y es que, desde la primera jornada, donde el cuadro 'cafetero' se impuso por 2-1 sobre Paraguay, el guajiro venían buscando el gol. Infortunadamente, no estuvo fino en la definición ni en la toma de decisiones, y no se le dio. Por eso, el mediocampista quiso darle confianza.

El cobrador de penales en Colombia es James. Pero el "10" decidió cedérselo a Lucho Díaz, quien no ha tenido la mejor racha goleadora con la selección. Gestos que dan confianza, gestos da capitán. pic.twitter.com/bucWkq3Hxf — Juez Central (@Juezcentral) June 28, 2024

James a parte de estar jugando desnudo le ha dejado el penalti a Luis Díaz que gran gesto del 10. pic.twitter.com/wS2ae59dsr — Marito 🐢 (@MarioHurtado5) June 28, 2024

GOOOOOOOOL DE LUIS DÍAZ, gran gesto de James le dejó tirar el penalti 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/tnhQ5l0zy3 — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) June 28, 2024

James Rodríguz le entregó el balón a 'Lucho' y respondió a la perfección. De hecho, antes de que rematara, le habló unos segundos, con el fin de hacerle saber que creía en él, que demostrara que es un 'crack' e inflaría las redes. Dicho y hecho. El atacante del Liverpool no perdonó y fue al ángulo, imposible de atajar y que significó su primer tanto en la edición de la Copa América 2024.