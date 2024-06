James Rodríguez y los 100 partidos en Selección Colombia: “Esta camiseta la amo como a nadie”

James Rodríguez entró a un selecto grupo de los jugadores que han alcanzado la cifra de 100 partidos con la Selección Colombia. El talentoso mediocampista cucuteño llegó a esta cifra el pasado sábado 15 de junio, en el triunfo 3-0 contra Bolivia, en el partido preparatorio disputado en Hartford, Estados Unidos.

Además del reconocimiento por parte de la FCF, liderado por el presidente Ramón Jesurún antes de comenzar dicho compromiso; este lunes se dio a conocer una entrevista exclusiva con el ‘10’, quien se refirió a ese tema, mostrándose emocionado por lo conseguido, algo que logran pocos con el combinado patrio.

“Mis sensaciones son únicas de llegar a esta cifra tan importante. No cualquier jugador llega a 100 partidos con su país. Con Colombia son solamente seis jugadores y ahora estoy yo. Compartir con estos cracks es algo lindo para mí”, comenzó diciendo James Rodríguez.

Como siempre lo ha expresado, el ‘10’ de la Selección Colombia también se refirió a lo que significa jugar para la ‘tricolor’, donde ha conseguido algunos de sus mejores momentos en su carrera.

“Esta camiseta yo la amo como a nadie. Me causa muchas sensaciones; en los clubes creo que también he hecho las cosas bien, pero en la Selección es otro 'feeling'. Tienes que dar un poco más de lo que das en los equipos, porque estás jugando con tu gente”, aseveró.

Y para terminar, James Rodríguez habló de la coincidencia que hubo en que comenzó a jugar para Colombia en un duelo frente a Bolivia y contra el mismo rival llegó al centenar de apariciones.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia. OSCAR DEL POZO/AFP

“El primer partido fue contra Bolivia y el 100 también es contra ellos. Creo que es un nuevo comienzo, estoy muy feliz, recuerdo las sensaciones de ese día. Tenía nervios pero tenía la seguridad de que me iba a ir bien. El sueño mío era jugar muchos partidos con la Selección Colombia, ahora llego a los 100 pero espero que lleguen más. Quiero que me recuerden como una excelente persona, los que me conocen saben cómo soy”, finalizó el ‘10’ del combinado patrio.

Ahora, James Rodríguez está enfocado en ser uno de los líderes en la Copa América 2024, ya que fue convocado por el técnico Néstor Lorenzo, y en la búsqueda de conseguir el segundo título en la historia del certamen internacional.

Vea acá la entrevista completa de James Rodríguez, tras sus 100 partidos con la Selección Colombia: