James Rodríguez y Luis Díaz viven el Mundial 2026 con Colombia; "es impresionante"

El Mundial 2026 es el evento deportivo más esperado por los hinchas en el globo terráqueo, y en nuestro país no es la excepción, y más que la Selección Colombia retorna a una cita orbital tras no estar en Qatar 2022. El pueblo 'cafetero' está ilusionado y más con el momento de Luis Díaz, quien jugará su primera Copa del Mundo vestido de 'tricolor'. Además, James Rodríguez es el otro 'crack' que espera guiar al combinado entrenado por Néstor Lorenzo.

Precisamente, 'Lucho' y James conversaron en las últimas horas con los medios oficiales de la FIFA y allí hablaron de lo que significa estar a nada de defender su bandera en un Mundial. Por supuesto, esperan contar con el apoyo de todos sus compatriotas en los escenarios deportivos en Estados Unidos, México y Canadá.

Luis Díaz festejando anotación con la Selección Colombia. Foto: AFP.

"Para Colombia es bueno (jugar en Norteamérica) porque siempre que jugamos acá lo hacemos a estadio lleno, siempre amarillo. Creo que para los tres países anfitriones (Canadá, Estados Unidos y México) va a ser algo grande, va a ser lindo para todo el mundo y va a ser un show chévere. Yo siempre digo que cuando hay show, que se hagan sentir, que la pasen bien y que vean una Copa Mundial que, obviamente, es cada cuatro años; toda la gente que lo disfrute mucho", comentó de entrada James Rodríguez.

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Por el lado de Luis Díaz, se mostró más que ilusionado por la Copa del Mundo que está por venir, ya que siempre soñó desde que era un niño en su tierra nata, Barrancas, representar al país en un evento de esta transcendencia. No dudó del aliento que tendrán desde las gradas.

"Es impresionante, poder jugar mi primera Copa Mundial. Era un sueño que todo chico y cada jugador sueña, y se me ha podido cumplir; si Dios quiere, así que muy agradecido por esa oportunidad. Sé que el apoyo de toda Colombia, de todo un país, va a estar, ya lo demostró en la pasada Copa América y en anteriores partidos amistosos; donde quiera que nosotros jugamos está ese apoyo. Yo sé que ese apoyo nunca va a faltar, muy agradecido por toda la gente que nos apoya y muy motivados para hacer un gran Mundial", expresó el extremo del Bayern Múnich a los medios de la 'FIFA.com'.

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En medio de la conversación, a James le consultaron por Luis Díaz, y esa cuota de desequilibrio y agresividad que puede representar un ataque para la 'tricolor'. El capitán de la Selección Colombia no dudó en elogiar las cualidades del guajiro.

"Cuando se tiene a 'Lucho' sabes que en cualquier momento va a hacer un gol o algo importante. Es nuestro ícono ahora mismo y tenemos que cuidarlo para que se sienta cómodo. Creo que los jugadores que ganan partidos tienen que estar lo más cómodo posible dentro del campo, y es lo que intento también, que esté cómodo, que pueda hacerlo jugar. Uno tiene que conocer las virtudes que tienes al lado. Intento sacar provecho al máximo a 'Lucho'. Todo lo que ha hecho ha sido único y creo que va a ser grande, por eso hay que cuidarlo como tal", finalizó James.