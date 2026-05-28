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Camila Osorio avanzó, por primera vez, a tercera ronda de Roland Garros; importante triunfo

Ya tiene rival definida y, ahora, la tenista colombiana, Camila Osorio, buscará un cupo para los octavos de final, en busca de seguir haciendo historia.

Por: EFE
Actualizado: 28 de may, 2026
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Camila Osorio, tenista colombiana, celebra su victoria en la segunda ronda del Roland Garros

La colombiana, Camila Osorio, número 86 del ranking femenino del tenis, rompió uno de sus límites personales al pasar por primera vez a tercera ronda en Roland Garros este jueves en París.

Osorio, la esperanza que le queda a su país en los cuadros individuales del único Grand Slam anual sobre tierra batida, ganó en un competido duelo de segunda ronda a la kazaja Yulia Putintseva (76ª) por 7-5, 6-7 (6/8) y 7-5.

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Se ganó así el derecho a jugar en la siguiente etapa, con un boleto a octavos de final como objetivo, contra la rusa Anna Kalinskaya (24ª).

Osorio, de 24 años, había quedado eliminada en la segunda ronda de Roland Garros en tres ocasiones (2022, 2023, 2024), sin poder hasta ahora llegar a la tercera etapa de la competición.

Camila Osorio, jugadora colombiana, celebra su victoria en la segunda ronda del Roland Garros 2026

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Iguala además su mejor actuación en un Grand Slam, que era la tercera ronda de Wimbledon en 2021.

En las instalaciones de Roland Garros sí que había llegado una vez a la tercera ronda, pero fue en el torneo de los Juegos Olímpicos de París 2024. Quedó entonces eliminada en esa fase, por lo que aspira ahora a seguir elevando su techo en la capital francesa.

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