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Gol Caracol  / Casemiro explicó sus declaraciones sobre Endrick; "solo intentaba protegerlo"

Casemiro explicó sus declaraciones sobre Endrick; "solo intentaba protegerlo"

El volante de la Selección Brasil, Casemiro, aclaró que sus palabras fueron sacadas de contexto y que solo buscaba evitar que Endrick cargue con la presión de la 'canarinha' en el Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 28 de may, 2026
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Casemiro, volante de la Selección Brasil.
Casemiro, volante de la Selección Brasil.
Foto: AFP

El centrocampista de la Selección Brasil, Carlos Henrique Casemiro, confesó este jueves que se enfadó "bastante" cuando se viralizó una polémica declaración suya sobre Endrick, en la que, según dijo, sólo intentó proteger al delantero del Real Madrid de la presión ante el Mundial 2026.

"Me enfadé bastante" porque fue "en el momento que intenté proteger al jugador, a Endrick, intenté no cargarle de responsabilidad para la Copa del Mundo", explicó en rueda de prensa el número 5 de la 'canarinha', en Teresópolis, donde está concentrado el combinado 'verdeamarelo' desde el miércoles.

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Casemiro en una de las prácticas de la Selección Brasil.
Casemiro en una de las prácticas de la Selección Brasil.
Foto: AFP

"Si (Endrick) va a la Copa del Mundo, tenemos que ser realistas porque él todavía no forma parte del grupo. No podemos colocarle encima la presión de tener que resolver los partidos, de que cuando entre va a tener que resolver", expresó entonces el exjugador del Manchester United y Real Madrid.

Endrick, que esta pasada temporada estuvo cedido en el Olympique Lyon, finalmente fue llamado por Ancelotti para jugar el Mundial 2026 y este jueves Casemiro quiso explicar su declaración.

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"En las redes sociales pasan estas cosas. Apenas lo protegí. Nosotros, los jugadores con más experiencia, tenemos que proteger eso por la grandeza de la profesión", apuntó.

Además, proyectó que Endrick, de 19 años, seguramente jugará "tres o cuatro Copas del Mundo, como mínimo", pero que en esta etapa debería jugar "suelto" porque ya demostró que "es un gran jugador" y que tiene "mucha estrella".

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La Selección Brasil se prepara desde el miércoles en la Granja Comary, el centro de alto rendimiento de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en Teresópolis, para el amistoso del próximo domingo contra Panamá, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

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