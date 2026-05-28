¿Qué equipos quieren a Juan Guillermo Cuadrado en el fútbol colombiano y cómo se daría su regreso?

A poco de que culmine contrato con el Pisa, de Italia, Juan Guillermo Cuadrado ya empieza a analizar varias opciones para definir lo que será su futuro deportivo; sea en Colombia o en el exterior.

Y es que, después de una constante y muy destacada carrera futbolística; parece ser que el jugador colombiano podría dejarse tentar desde varios clubes de nuestro país, quienes estarían interesados en traerlo para que juegue sus últimos años como profesional. De la misma manera que lo ha hecho David Ospina, Falcao García, Hugo Rodallega, Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca, entre otros.

No obstante, según informan varios medios locales, aunque hay un interés real por parte de tres equipos en Colombia; todo dependerá del panorama que se le presente al ‘cafetero’, ya que posiblemente pueda que todavía haya ofertas de varios equipos europeos o en el ámbito internacional, que esperan incorporarlo de cara a la próxima temporada.

Juan Guillermo Cuadrado, jugador colombiano, podría descender con el Pisa Getty Images

¿Cuáles son los tres equipos en Colombia que está en la ‘puja’ por Cuadrado?

Según se ha filtrado en las últimas horas, durante varios medios locales; al parecer serían tres los clubes que quieren incorporar al lateral de 38 años para el segundo semestre.

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El primero, evidentemente es Independiente Medellín; club en el que debutó Juan Guillermo Cuadrado y en el que se dio a conocer como futbolista profesional. Además, teniendo en cuenta que para el segundo semestre del año el ‘poderoso’ tendrá Copa Sudamericana, no sería mala idea incorporarlo pensando en una su fútbol, experiencia y talento.

Otro de los equipos que tendría en menta ficharlo sería el Junior de Barranquilla; conjunto que es el actual campeón de nuestro país y, tras meterse en una nueva final de Liga BetPlay, está a puertas del bicampeonato. Además, junto a Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez y ‘compañía’, el ‘panita’ podría ser una buena conexión de experiencia y fútbol, pensando en un proyecto ambicioso.

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El último equipo que tiene interés en fichar a Juan Guillermo es el América de Cali, siendo el colombiano de 38 años un candidato idóneo para liderar el ataque y defensa en un equipo con muchos jóvenes.

Juan Cuadrado, histórico de la Selección Colombia, en una de sus últimas convocatorias AFP

Además, por su experiencia, trayectoria y todavía fútbol para dar; Cuadrado sería una de las grandes apuestas que la directiva roja estaría dispuesta a hacer de cara a lo que será el segundo semestre del 2026.

Por lo pronto, habrá que esperar cuáles son las intenciones del colombiano, pensando en sus últimos años como profesional; si Juan Guillermo todavía desea seguir en el exterior o, si por el contrario, tiene toda la intención de volver a nuestro país.