Cuándo se entregará el Balón de Oro 2026; hora, día y dónde verlo EN VIVO por TV

La UEFA anunció este jueves 28 de mayo que la ceremonia del Balón de Oro se celebrará el lunes 26 de octubre próximo en Londres, por primera vez, en coincidencia con el 70 aniversario de la creación de la distinción por la revista 'France Football' en 1956.

Presentado por esta publicación, que es propiedad del grupo 'L'Équipe', la concesión del premio es co-organizada con la UEFA desde 2024 y la elección de la sede de este año rendirá tributo al jugador inglés Stanley Matthews, ganador de la edición inaugural hace 70 años.

¿Quiénes han sido los últimos ganadores del Balón de Oro?

La UEFA destacó que la celebración de la gala en Londres continúa la expansión y fortalece el estatus global como marca del Balón de Oro, cuyos últimos ganadores fueron el francés del PSG, Ousmane Dembélé y la internacional española del Barcelona, Aitana Bonmatí, distinguida tres veces con el galardón.



Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro, se emocionó en medio de la gala AFP

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Hay que precisar que tanto la UEFA como la revista France Football anunciarán a lo largo de este mes de junio los nominados de cada categoría, incluyendo el Trofeo Johan Cruyff, que se entrega al mejor entrenador/a, el Kopa, que se lo otorga al mejor futbolista Sub-21, el Yashin, al mejor arquero/a y el Gerd Müller, que se le entrega a la mejor goleador/a de la temporada entre todas las competiciones de clubes y selecciones.

Cuándo se entregará el Balón de Oro; hora, día y dónde verlo EN VIVO por TV y ONLINE

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Día : lunes 26 de octubre del 2026.

: lunes 26 de octubre del 2026. Hora: por confirmar.

por confirmar. Lugar: Londres, Inglaterra.

Londres, Inglaterra. TV: página oficial de la UEFA y en Disney+ Premium.

página oficial de la UEFA y en Disney+ Premium. ONLINE: www.golcaracol.com

Últimos ganadores del Balón de Oro, rama masculina

2025: Ousmane Dembélé (Francia / París Saint-Germain)

2024: Rodri Hernández (España / Manchester City)

2023: Lionel Messi (Argentina / Inter Miami)

2022: Karim Benzema (Francia / Real Madrid)

2021: Lionel Messi (Argentina / París Saint-Germain).

Aitana Bonmatí, jugadora del Barcelona, ganando su segundo Balón de Oro consecutivo Foto: AFP

Las últimas ganadoras del Balón de Oro

2025: Aitana Bonmatí (España / FC Barcelona)

2024: Aitana Bonmatí (España / FC Barcelona)

2023: Aitana Bonmatí (España / FC Barcelona)

2022: Alexia Putellas (España / FC Barcelona)

2021: Alexia Putellas (España / FC Barcelona)