Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cuándo se entregará el Balón de Oro 2026; hora, día y dónde verlo EN VIVO por TV

Cuándo se entregará el Balón de Oro 2026; hora, día y dónde verlo EN VIVO por TV

Para la edición 2026 del Balón de Oro habrá varias novedades, mismas que comunicó la UEFA este jueves. Ousmane Dembélé es el actual ganador del galardón. ¡Acá todos los detalles!

Por: EFE
Actualizado: 28 de may, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Balón de Oro, trofeo entregado por France Football.
Balón de Oro, trofeo entregado por France Football.
Tomada del X de @ballondorofficial

La UEFA anunció este jueves 28 de mayo que la ceremonia del Balón de Oro se celebrará el lunes 26 de octubre próximo en Londres, por primera vez, en coincidencia con el 70 aniversario de la creación de la distinción por la revista 'France Football' en 1956.

Presentado por esta publicación, que es propiedad del grupo 'L'Équipe', la concesión del premio es co-organizada con la UEFA desde 2024 y la elección de la sede de este año rendirá tributo al jugador inglés Stanley Matthews, ganador de la edición inaugural hace 70 años.

La Selección Colombia hace parte del grupo K del Mundial 2026.
Selección Colombia

"La Selección Colombia para los candidatos al Mundial 2026 será un rival complicado; le tengo fe"

Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, en el partido preparatorio contra Croacia, previo al Mundial 2026
Selección Colombia

Noticia de última hora con Luis Díaz en Selección Colombia, luego de sus retoques antes del Mundial

¿Quiénes han sido los últimos ganadores del Balón de Oro?

La UEFA destacó que la celebración de la gala en Londres continúa la expansión y fortalece el estatus global como marca del Balón de Oro, cuyos últimos ganadores fueron el francés del PSG, Ousmane Dembélé y la internacional española del Barcelona, Aitana Bonmatí, distinguida tres veces con el galardón.

Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro, se emocionó en medio de la gala
Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro, se emocionó en medio de la gala
AFP

Publicidad

Hay que precisar que tanto la UEFA como la revista France Football anunciarán a lo largo de este mes de junio los nominados de cada categoría, incluyendo el Trofeo Johan Cruyff, que se entrega al mejor entrenador/a, el Kopa, que se lo otorga al mejor futbolista Sub-21, el Yashin, al mejor arquero/a y el Gerd Müller, que se le entrega a la mejor goleador/a de la temporada entre todas las competiciones de clubes y selecciones.

Cuándo se entregará el Balón de Oro; hora, día y dónde verlo EN VIVO por TV y ONLINE

Publicidad

  • Día: lunes 26 de octubre del 2026.
  • Hora: por confirmar.
  • Lugar: Londres, Inglaterra.
  • TV: página oficial de la UEFA y en Disney+ Premium.
  • ONLINE: www.golcaracol.com

Últimos ganadores del Balón de Oro, rama masculina

2025: Ousmane Dembélé (Francia / París Saint-Germain)
2024: Rodri Hernández (España / Manchester City)
2023: Lionel Messi (Argentina / Inter Miami)
2022: Karim Benzema (Francia / Real Madrid)
2021: Lionel Messi (Argentina / París Saint-Germain).

Aitana Bonmatí, jugadora del Barcelona, ganando su segundo Balón de Oro consecutivo
Aitana Bonmatí, jugadora del Barcelona, ganando su segundo Balón de Oro consecutivo
Foto: AFP

Las últimas ganadoras del Balón de Oro

2025: Aitana Bonmatí (España / FC Barcelona)
2024: Aitana Bonmatí (España / FC Barcelona)
2023: Aitana Bonmatí (España / FC Barcelona)
2022: Alexia Putellas (España / FC Barcelona)
2021: Alexia Putellas (España / FC Barcelona)

Publicidad

Neymar, figura de la Selección Brasil, sufrió una delicada lesión a pocos días del Mundial 2026
Gol Caracol

¿Cuándo volvería a jugar Neymar, tras confirmarse su lesión previo al Mundial 2026?

Jhon Lucumí, defensa central colombiano del Bologna, cambiará de director técnico para la próxima temporada
Colombianos en el exterior

Jhon Lucumí, atento a inesperada noticia que tomó el Bologna; ya se hizo oficial

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Balón de Oro

Publicidad

Publicidad

Publicidad