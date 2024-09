¿Jhon Jáder Durán será convocado, pese a sanción por amarillas? Néstor Lorenzo respondió

Jhon Jáder Durán vive un presente de ensueño. En cinco partidos disputados, ya ha marcado tres goles, en la vigente temporada. La primera vez que se reportó fue en el triunfo 2-1 del Aston Villa sobre West Ham. Posteriormente, dijo presente en la victoria 2-1 frente a Leicester. Por último, marcó en el 3-2 contra Everton. Cada uno de esos tantos fueron en el marco de la Premier League.

Ya en la Champions League, donde sumó sus primeros minutos oficiales, logró inflar las redes, pero, infortunadamente, lo anularon por una mano previa. Este alto nivel le ha permitido tener sus posibilidades en la Selección Colombia . El director técnico, Néstor Lorenzo , gusta del rendimiento del atacante y, por eso, lo suele convocar. Sin embargo, para los próximos partidos había dudas.

En el partido frente a Argentina, que finalizó con marcador 2-1 a favor de la 'tricolor', Jhon Jáder Durán recibió una tarjeta amarilla al minuto 79, cuando salía de la cancha para ser sustituido por Jhon Córdoba. Esto le significó una sanción por acumulación de tarjetas y no podrá enfrentar a Bolivia, el próximo 10 de octubre, cuando el combinado patrio visite El Alto.

Recordemos que la primera tarjeta del delantero fue hace un año, exactamente, el pasado 12 de septiembre del 2023, en el empate sin goles de Chile con la Selección Colombia, por la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas . Eso sí, estaría habilitado para el duelo con Chile, programado para el martes 15 de octubre, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla.

Jhon Jáder Durán, delantero de la Selección Colombia, en acción de juego contra Argentina, en Eliminatorias Sudamericanas AFP

Publicidad

Razón por la que le preguntaron a Néstor Lorenzo sobre el tema. ¿Llamará o no a Jhon Jáder Durán para dichos compromisos? En entrevista exclusiva con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', fue claro y contundente en su respuesta. "Vamos a ver, no quiero dar nombres en particular porque, o sino, todo se complica. Disfrutémoslo y ya está, no pasa nada", afirmó de entrada el entrenador.

Pero no fue lo único. En sus declaraciones, hizo énfasis en los goles del nacido en Medellín, pero, en especial, del que no valió. "Hablábamos con los integrantes del cuerpo técnico sobre el gol que le anularon a Jhon Jáder, que creo que eso fue lo que quiso hacer la vez pasada con la Selección Colombia, y también de su golazo que anotó en la Premier League", sentenció Néstor Lorenzo.