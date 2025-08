Katherine Tapia, con premio gordo tras ser figura con Colombia en Copa América; "cumpliré deseo"

Aún quedan ecos de la participación de la Selección Colombia en la Copa América femenina 2025 y una de las figuras de las que se habla es de Katherine Tapia, quien fue elegida como la mejor guardameta del torneo organizado por la Conmebol y que dejó a las nuestras como subcampeonas al perder en la final frente a Brasil, en una dramática definición desde el punto penalti.

La cordobesa y jugadora del registro de Palmeiras mostró un alto nivel y se consolidó como una figura en el seleccionado que dirigió Angelo Marsiglia, confirmando madurez y categoría en la referida Copa.

Pero más allá de lo estrictamente deportiva y del prestigio ganado, a la futbolista de 32 años y nacida en Lorica le llegaron buenas noticias sobre un premio gordo que le darían a mediano plazo, después de un mensaje que caló en los oídos del primer mandatario del departamento de Córdoba.

Y es que el gobernador Erasmo Zuleta le mandó un mensaje a Tapia y a su familia. "Hace pocos días recibí un video de Kathe Tapia, ella me decía en tono jocoso qué incentivo le daría por ganar, y me pidió una casa para sus padres. Yo le respondo que como gobernador, y no desde la Gobernación, le cumpliré ese deseo porque es una verdadera ganadora", indicó Zuleta, en unas declaraciones que fueron reproducidas por el medio digital 'La Razón'.

Katherine Tapia, arquera de la Selección Colombia femenina - Foto: Conmebol

La guardameta ya se encuentra en su tierra natal y en las últimas horas subió una foto con sus seres queridos en el corregimiento Las Flores, en Lorica, donde pasará unos días de descanso antes de regresar a la actividad en su club en territorio brasileño.

Ahora, falta ver cómo el Gobernador de Córdoba hace esa realidad esa promesa para Katherine Tapia, quien se perfila ahora como la dueña del arco del seleccionado colombiano para las próximas Eliminatorias al Mundial 2027 de Brasil, que tendrá un formato diferente, con 8 partidos con los países adscritos a Conmebol, para definir dos cupos directos y dos más que buscarán su cupo a través de un repechaje.