Kevin Castaño: "En Selección Colombia, juego donde el técnico me quiera, daré lo mejor"

La Selección Colombia de a poco se va armando con los futbolistas que van arribando a la concentración en Barranquilla. A uno de los que están esperando es a Kevin Castaño, quien está en unos días de descanso y, próximamente, se unirá a la ‘tricolor’.

Por eso, antes de ponerse a las órdenes del técnico Néstor Lorenzo, el talentoso mediocampista habló con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ sobre su convocatoria y las expectativas que tiene para los juegos preparatorios y por un lugar en la Copa América.

“El cuerpo técnico siempre nos llama, nos pregunta mucho cómo estamos, mantienen pendientes a nuestro proceso en el club, de qué necesitamos, de cómo estamos, de porqué jugamos o no. Es valioso que siempre estén pendiente de todos”, contó de entrada Kevin Castaño.

Luego, el mediocampista, que juega actualmente en el Krasnodar, de Rusia, se refirió a lo que le puede aportar a la Selección Colombia.

“Siempre primero el amor a la Selección Colombia, a mi país, quiero dar lo mejor. Siempre puedo aportar mi primer pase. Me gusta el balón, pedirlo, no esconderme. También la agresividad en la recuperación que lo aprendí del profe Leonel Álvarez”, confesó Castaño.

Acá más declaraciones de Kevin Castaño:

*Así es el fútbol de Rusia

“Llegué a un club nuevo, adaptarme a un futbol muy dinámico, agresivo, y pues hablando con el profe tuve la oportunidad de jugar 9 partidos de once, la gente dice que el fútbol ruso no es competitivo, pero, por lo contrario, es dinámico y físico, europeo”.

Kevin Castaño nuevo jugador de Krasnodar. @FCKrasnodar

*Lo que ha mejorado en Europa

“No te deja pensar este fútbol, antes de recibir el balón saber qué hacer, estoy contento porque me estoy adaptando muy bien, y a la hora de llegar a la Selección puedo aportar mi granito de arena siempre”.

*La posición en la que mejor rinde

“Lo decide el profe, él me ha puesto mucho de 5, a veces de 8, él cambia, depende del partido, de la situación del juego, del rival, donde me quiera poner, estoy a disposición, uno siempre quiere jugar”.

*No hay cupo fijo en Copa América

“Creo que no hay nadie con el cupo asegurado, uno va con la convicción de quedarse, hay que ganarse el puesto, he estado en el proceso, hay mucha competitividad, jugadores de excelentes ligas, no hay nada seguro en la Selección”.

*Sus charlas con Leonel Álvarez

“Por ahí hablamos mucho, lo saludo, le deseo lo mejor, al profe le gusta trabajar muy bien y me gusta ver sus equipos”.