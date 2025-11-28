Selección Colombia femenina goleó y selló su paso a cuartos de final en Mundial de Futsal

La Selección Colombia Femenina de Futsal ha escrito una nueva página dorada en su historia deportiva este viernes 28 de noviembre de 2025. En una demostración de jerarquía y contundencia, el combinado nacional superó con un categórico 4-1 a su similar de Tailandia en el Philsports Arena de Manila, asegurando su lugar entre las ocho mejores selecciones del planeta en la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA.

El encuentro, válido por la última fecha de la fase de grupos, se presentaba como una final adelantada para las dirigidas por el cuerpo técnico nacional. Tras una victoria inicial ante Canadá y un tropiezo frente a España, la 'tricolor' sabía que el margen de error era inexistente. Desde el pitazo inicial, el equipo salió con una disposición táctica agresiva, ejerciendo una presión alta que asfixió la salida del conjunto asiático y que rápidamente inclinó la cancha a favor de las sudamericanas.

La apertura del marcador no se hizo esperar. Apenas transcurría el minuto 4, cuando una brillante jugada colectiva culminó en los pies de Diana Celis. La jugadora aprovechó un pase retrasado de Valentina Rodríguez para definir con frialdad y poner el 1-0, desatando la euforia en el banco colombiano. Sin dar respiro al rival, dos minutos más tarde apareció la figura de la jornada, Merlín Salcedo, quien amplió la ventaja con una anotación que reflejaba la superioridad cafetera en el maderamen.



Estadísticas Tailandia vs Colombia Sofascore

Aunque Tailandia logró descontar al minuto 11, aprovechando un parpadeo defensivo para poner el 2-1, Colombia mantuvo la compostura. El equipo se fue al descanso con la ventaja mínima, pero con la sensación de tener el control del juego.

El complemento sirvió para ratificar el dominio colombiano. Merlín Salcedo, en una tarde inspirada, repitió dosis para firmar su doblete y el tercero para la Selección, devolviendo la tranquilidad al marcador. La estocada final llegó por intermedio de Valentina Rodríguez, quien pasó de asistidora a goleadora para sentenciar el 4-1 definitivo.

Con este resultado Colombia selló su paso a los cuartos de final. La Selección se recuperó con carácter de la derrota ante las españolas y ahora, instalada en la élite mundial, se enfrentará a una nueva prueba en busca de ir por el título del certamen.

Selección Colombia femenina de futsal clasificó a cuartos de final del Mundial Foto: X/@FIFAWWC

Su rival en la próxima ronda será la Selección de Argentina, que finalizó primera del grupo A con 9 puntos. Las 'albicelestes' vencieron con comodidad 6-0 a Marruecos, luego derrotaron 3-2 a Polonia y terminaron con un triunfo 5-1 frente a la anfitriona del torneo, la selección filipina. El juego entre colombianas y argentinas, por un boleto a semifinales, se disputará el lunes 1 de diciembre a las 5:00 a.m. (hora de Colombia), partido en el que las dirigidas por Roberto Bruno intentarán seguir con lo mostrado frente a Tailandia y continuar haciendo historia en el Mundial femenino de futsal.