MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia femenina goleó y selló su paso a cuartos de final en Mundial de Futsal

Selección Colombia femenina goleó y selló su paso a cuartos de final en Mundial de Futsal

Este viernes, la Selección Colombia femenina de Futsal clasificó a los cuartos de final del Mundial que se realiza en Filipinas, tras vencer 4-1 a Tailandia en la última fecha de la fase de grupos.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 28 de nov, 2025
Foto: X/@FCFSeleccionCol

