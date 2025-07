“La Selección Colombia femenina quiere tomarse confianza y ya pensamos en Paraguay”

La Selección Colombia tendrá su segundo partido en la Copa América femenina 2025, este sábado 19 de julio, enfrentando al siempre complicado combinado de Paraguay algo que tienen en la mira las futbolistas de la ‘tricolor’, pensando en la victoria contra las ‘guaraníes’.

Por eso, este viernes atendieron a la prensa las defensoras Jorelyn Carabalí y Daniela Caracas, quienes se mostraron optimistas de cara al compromiso sabatino en territorio ecuatoriano, que es donde se disputa el certamen internacional de la Conmebol.

“Primeramente agradecerle a Dios por este inicio en el debut en Copa América, contenta por estar en el once ideal, pero no me quedo con eso pienso más en el trabajo colectivo en lo que Colombia debe mejorar y fortalecerse para encaminarnos con este sueño que tenemos”, comenzó diciendo Carabalí al micrófono de Gol Caracol.

Seguido a eso, Jorelyn analizó lo que será Paraguay, el rival a vencer este sábado en la tercera fecha del torneo internacional.

Publicidad

“Hemos ido viendo cosas del rival y el poder ofensivo que tiene. Pensar en Paraguay que mañana lo tenemos ahí, trabajar y corregir lo que no hicimos contra Venezuela y tomamos más confianza y que Colombia muestre ese crecimiento que ha desarrollado en las competencias”, agregó.

Por su lado, Daniela Caracas también mencionó que valoran el punto que consiguieron en su primer encuentro en esta Copa América femenina, aunque saben que deben ir por victorias para pasar a la siguiente ronda.

La Selección Colombia femenina formada, previo a duelo de Copa América. Foto: AFP.

Publicidad

“El partido de Venezuela queda atrás, rescatamos lo positivo, y lo negativo aprendemos de ello. De Paraguay sabemos que es fuerte, su defensa es fuerte pero hemos trabajado para contrarrestar la virtud de ellas. Las delanteras son fuertes, coincidí con una de ellas, ella sabe que la conozco bien. El sueño de nosotras sigue intacto que es levantar la copa con la ayuda de Dios”, aseguró la lateral de la Selección Colombia femenina.

Cabe recordar que la ‘tricolor’ dirigida por el técnico Ángelo Marsiglia está en el grupo B junto a Venezuela, Paraguay, Bolivia y Brasil, encuentros que se disfrutan EN VIVO por Gol Caracol, nuestra APP de Ditu y en www.golcaracol.com.



Calendario de la Selección Colombia en la Copa América femenina 2025:

Fecha 1

Descansa

Fecha 2

Colombia 0-0 Venezuela

Fecha 3

Colombia vs Paraguay

Sábado 19 de julio de 2025

Hora: 7:00 p.m.

Transmisión: Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com

Publicidad

Fecha 4

Colombia vs Bolivia

Martes 22 de julio de 2025

Hora: 4:00 p.m.

Transmisión: Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com

Fecha 5

Colombia vs Brasil

Viernes 25 de julio

Hora: 7:00 p.m.

Transmisión: Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com