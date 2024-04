La Selección Colombia femenina Sub-20, arrolladora y contundente: venció 4-1 a Venezuela

Brillante presentación de la Selección Colombia femenina Sub-20. Este martes 16 de abril, en el estadio Modelo Alberto Spencer Herrera y por la fecha 3 de la fase de grupos del Sudamericano, se impuso 4-1 sobre Venezuela. Así las cosas, se llegó a las seis unidades, con puntaje perfecto, manteniendo vivo el sueño de lograr la clasificación al hexagonal final.

Desde la previa había altas expectativas por lo que pudiera suceder en este compromiso. Y es que las dirigidas por Carlos Paniagua se habían impuesto 2-0 sobre Chile, en su debut, y el equipo comandado por Pamela Conti goleó 6-0 a Bolivia, en la jornada inaugural. Sin embargo, esa paridad que se creía que podría haber, no se vio reflejada en la cancha.

Bastaron dos minutos para que se abriera el marcador. Luego de un cobro de tiro de esquina, y en su afán por despejar la pelota, Zoraida Valentina de José Blanco Berroteran rozó el balón y al no conectarlo bien, contó con tan mala suerte que terminó venciendo a la arquera Hilary Albaris Azuaje. Gol en propia puerta y 1-0 a favor del combinado 'cafetero'.

Lejos de conformarse con ello, la 'tricolor' fue por más y, al minuto 8, amplió la diferencia. La autora del tanto fue Maithe López. Eso sí, hubo algo de polémica en la anotación, ya que, previo a ello, hubo choque que generó una que otra duda. La guardameta venezolana se estrelló con la defensa y compañera Katherine Victoria Lobaton, y quedaron en el suelo.

Al ver dicha imagen, no se sabía qué pasaría, pero el balón le quedó a Maithé López, jugadora de la Selección Colombia femenina Sub-20, y marcó. En ese momento, nadie sabía qué se sancionaría, pues entró el cuerpo médico de Venezuela a atender a las dos futbolistas y no se decidían. Finalmente, la juez central no dudó un segundo en decretar el 2-0.

Jugadoras de la Selección Colombia femenina Sub-20, previo al partido frente a Venezuela, en el Sudamericano Federación Colombiana de Fútbol

Esto generó la celebración en Carlos Paniagua y sus dirigidas, pero la molestia y reclamos en las toldas venezolanas. A pesar del enojo, nada cambió y se selló el segundo tanto. Eso sí, Venezuela no se iba a quedar de brazos cruzados y pudo descontar, al minuto 19, por intermedio de Mariana Isabella Barreto. Había ilusión, pero duró muy poco, tras otro error.

La portera de Venezuela tenía controlada la pelota o eso parecía, ya que Katherine Lobaton se la quitó, punteando el esférico y dejándole servido el gol a Daniela Garavito. Con el arco a disposición no perdonó y puso el 3-1 a favor para la Selección Colombia femenina Sub-20. Finalmente, la cereza del pastel la puso Stefanía Perlaza, para el 4-1 definitivo.

Así las cosas, la Selección Colombia femenina Sub-20 llegó a seis puntos, ubicándose en la segunda posición, con +5 en su diferencia de gol. Quien marcha primero es Brasil, con las mismas seis unidades, pero +6. En la tercera plaza aparece Venezuela, que suma tres puntos y +3, seguido de Chile, con tres puntos y -5; y cierra Bolivia, sin unidades y -9.