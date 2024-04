Stefanía Perlaza, con el arco solo: anotó el 4-1 de Selección Colombia femenina Sub-20 vs. Venezuela

De no creer la cantidad de errores que cometió Venezuela en la zona defensiva, este martes 16 de abril, por la fecha 3 del Sudamericano. Además del autogol que significó la apertura del marcador, del choque entre la arquera y la defensa para el 2-0 parcial, y de otro fallo de la guardameta en el 3-1, la Selección Colombia femenina Sub-20 recibió un regalo más.

Cuando se jugaba el minuto 71, Hilary Albaris Azuaje volvió a equivocarse. No logró atrapar la pelota y la dejó servida en el área chica. En esa zona estaba atenta Stefanía Perlaza, quien solo tuvo que perfilarse y empujar el balón para el 4-1, en el estadio Modelo Alberto Spencer Herrera. Felicidad y alegría en la 'tricolor', pero caras largas en las toldas venezolanas.

Daniela Garavito celebra su gol con la Selección Colombia femenina Sub-20 vs. Venezuela, en el Sudamericano Captura de pantalla de video de Gol Caracol

La entrenadora Pamela Conti no podía creer lo que estaba viendo y sucediendo en el terreno de juego. Y es que no fue ni similar a lo que hicieron en su debut, donde golearon 6-0 a Bolivia. De hecho, por esa razón se esperaba que fuera mucho más parejo el compromiso contra la Selección Colombia femenina Sub-20, algo que, en definitiva, no terminó pasando.