"La Selección Colombia no tiene un jugador con las cualidades de Iván Ramiro Córdoba"

La Selección Colombia se enfrentará este jueves contra su similar de Brasil por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026 y por eso en Gol Caracol hablamos con un exjugador que vistió la camiseta 'verdeamarelha' y que fue compañero de Iván Ramiro Córdoba en el Inter de Milán.

Se trata de Alessandro Mancini, quien fue volante y extremo de equipos como Atlético Mineiro, Roma, Inter de Milán, Milán, entre otros.

El brasileño analizó a la Selección Colombia, a jugadores como Luis Díaz y Jhon Durán, y dejó en claro que la 'tricolor' actual no tiene un futbolista como Iván Ramiro Córdoba.

Alessandro Mancini (No.2) en Colombia vs. Brasil. ORLANDO KISSNER/AFP

¿Cuál es su opinión de esta Selección Colombia?

"Veo a la selección colombiana como un equipo muy bueno, muy bien organizado tácticamente, que en el campo los jugadores se entienden muy bien y que son buenos individualmente. No es de extrañar que Colombia ocupe hoy el cuarto puesto en la clasificación para el Mundial. Eso refleja lo que el equipo y la selección están haciendo sobre el terreno de juego. Históricamente, Colombia siempre ha tenido buenos jugadores y siempre ha sido un equipo que siempre le ha puesto las cosas difíciles al fútbol sudamericano".

¿Qué opina de las críticas a la Selección de Brasil?

"Veo a mucha gente diciendo que la selección brasileña no es buena, que es mala. Estoy totalmente en contra de eso. Creo que tiene individualidades muy interesantes. No se puede decir que Vini Júnior, Rafinha, Estevão, Vitor Roque, Hendrick, Bruno Guimarães, son jugadores técnicamente malos o débiles. Ellos son buenos, no en vano llevan mucho tiempo jugando en el fútbol europeo. Brasil necesita encontrarse a sí mismo tácticamente, encontrar una formación ideal, necesita jugar mejor como colectivo. Hoy Brasil es quinto en la clasificación, y todavía no ha conseguido asegurar su plaza en el Mundial, pero en un futuro próximo, puede volver a darnos alegrías de nuevo".

Alessandro Mancini en el Inter de Milán. Massimo Cebrelli/Getty Images

¿Cuáles son los jugadores que más le llaman la atención de la Selección Colombia?

"Los jugadores son Richard Ríos, que ha estado jugando bien, un jugador interesante. También me gusta Jhon Duran. Luis Díaz es un jugador que le hace falta al fútbol mundial. Siempre está buscando regatear, el uno contra uno. Tiene mucha calidad, y para mí es un jugador que hoy marca la diferencia en la selección colombiana".

¿Cuál es su pronóstico para el partido Brasil vs. Colombia?

"Calculo un 55%, un 45%. Digámoslo así. Está muy igualado. Como he dicho, Colombia tiene un buen equipo. Brasil viene de dos buenas victorias. Están creciendo. Lo importante es que puede ser un gran partido. Un partido emocionante. Con muchos goles. Eso es el fútbol, necesita goles, y creo que va a ser un partido muy difícil para Brasil".

Usted jugó con Iván Ramiro Córdoba en el Inter de Milán, ¿la actual Selección Colombia tiene un jugador con esas cualidades?

"Tuve el placer de jugar con él en el Inter de Milán, es una excelente persona, espectacular, es un líder, era un comandante, una personalidad muy fuerte, no era un jugador muy bueno técnicamente, pero era un jugador con mucho vigor físico, mucha velocidad, tenía buena colocación y un ímpetu espectacular, porque no era muy alto, era un poco mediano de estatura, pero saltaba muy bien. Yo no veo que Colombia tenga un jugador con el perfil de Iván Ramiro Córdoba en la actualidad".