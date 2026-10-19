La Selección Colombia tendría su primera baja por lesión para juegos contra Chile, en Cali

La Selección Colombia tendría su primera baja por lesión para los partidos de preparación contra Chile, que se llevarán a cabo en la ciudad de Cali para la fecha FIFA de noviembre. El portador de las novedades fue Juan Camilo 'Cucho' Hernández.

El delantero pereirano sufrió una molestia en el más reciente compromiso del Betis por Liga, y desde su club confirmaron que sufrió una lesión en el sóleo proximal izquierdo, misma que le haría perderse los duelos de fogueo con la 'amarilla' y todo porque estaría de baja por un tiempo considerable.

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Hay que precisar que el 'Cucho' sintió la dolencia durante el encuentro frente al Barcelona, motivo por el cual tuvo que abandonar el campo de juego de La Cartuja en el último tramo del mismo y en su lugar ingresó el irlandés Troy Parrott.

'Cucho' Hernández en Betis vs. Barcelona por la Liga de España. Foto: Getty Imágenes

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Tras someterse a las correspondientes pruebas médicas, la entidad sevillana ratificó el diagnóstico en la musculatura de su pierna izquierda y precisó que la evolución de la dolencia determinará la fecha de su reincorporación al trabajo con el grupo.



No obstante, desde España revelaron otra información relevante. Según el comunicador Gonzalo Tortosa, el atacante colombiano "estará alrededor de un mes de baja" y revalidó el parte médico emitido por el Betis.

Así las cosas, sólo queda esperar el listado de convocados por parte de Néstor Lorenzo para estos compromisos de preparación frente a Chile en la 'Sucursal del Cielo'.

🟢⚪️🚨 ÚLTIMA HORA.



🏥 El Cucho Hernández estará alrededor un mes de baja.



El delantero del Real Betis sufre un daño en la zona del sóleo proximal izquierdo. Se lesionó ante el Barça. @elchiringuitotv pic.twitter.com/ytarSQi98y — Gonzalo Tortosa (@GonzaloTortosa) October 19, 2026

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¿Cuándo son los partidos de la Selección Colombia vs. Chile y dónde verlos EN VIVO por TV?

El primer compromiso del conjunto 'cafetero' será el jueves 13 de noviembre, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, a partir de las 7:00 p.m. (hora colombiana). Posteriormente, visitará a la 'roja' el martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago, encuentro programado para las 6:00 p.m.

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Ambos encuentros contarán con la cobertura completa y la transmisión EN VIVO por televisión a través de Gol Caracol y DITU, mientras que los aficionados podrán seguir las acciones de manera ONLINE mediante la señal digital de www.golcaracol.com.

Acá la información detallada:

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Colombia vs. Chile



Día: 13 de noviembre.

13 de noviembre. Jornada: fecha FIFA de noviembre.

fecha FIFA de noviembre. Estadio : Olímpico Pascual Guerrero (Cali).

: Olímpico Pascual Guerrero (Cali). Hora: Colombia: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m. Transmisión por TV: Gol Caracol y DITU.

Gol Caracol y DITU. ONLINE: www.golcaracol.com

Chile vs. Colombia

