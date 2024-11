La Selección Colombia, un 2024 entre el subtítulo de Copa América y un mal cierre de Eliminatorias

Colombia cerró su competencia en el 2024, con 16 partidos disputados; con un balance de 10 victorias, dos empates y cuatro derrotas; entre los duelos en torneos oficiales como la Copa América y las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, además de cuatro compromisos de preparación realizados durante el presente año.

El cierre para el seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo en las Eliminatorias fue negro, con dos derrotas frente a Uruguay y Ecuador, este martes en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El seleccionado colombiano se quedó con 19 puntos puntos y es cuarto en el camino que conduce al Mundial 2026.

James Rodríguez se lamenta de una jugada en Colombia vs. Ecuador por Eliminatorias. RAUL ARBOLEDA/AFP

Al borde de la gloria, en Copa América

Colombia llegó a la Copa América con el invicto de Néstor Lorenzo desde su llegada al banquillo. La ilusión era notoria entre los aficionados de la ‘tricolor’ y mientrasJames Rodríguez y compañía brillaban en Estados Unidos, en nuestro país no dejaba de sonar “prenda la radio, encienda la tele. No me molesten, que hoy juega la Sele”, la canción que se puso de moda del artista urbano Ryan Castro.

James Rodríguez y Luis Díaz celebran la clasificación de la Selección Colombia a la final de la Copa América 2024 Getty Images

Una sólida victoria frente a Paraguay 2-1 marcó el inicio de una competencia que tuvo a un James en nivel extraordinario, como un creativo y socio de todos en el mediocampo. Costa Rica también sufrió los poderes de Colombia, con una goleada 3-0; frente a Brasil no se falló y hubo empate 1-1.

En los cuartos de final, Néstor Lorenzo y sus muchachos no tuvieron una resistencia fuerte y no pasaron problema para golear 5-0 frente a Panamá.

La Uruguay, de Marcelo Bielsa, fue el gran desafío en las semifinales, que por momentos se vislumbró oscura pero con un solitario tanto de Jefferson Lerma y con un equipo aguerrido en defensa, la ‘tricolor’ volvió a una final después de 23 años. Al frente estaba la Argentina de Lionel Messi.

James Rodríguez saluda a Ángel di María en la final de la Copa América: Colombia vs Argentina Foto: AFP

El Hard Rock Stadium fue el escenario del partido definitivo, en la previa se vivió un caos con algunos aficionados que intentaron meterse al estadio sin boleta. El partido se atrasó y los jugadores tuvieron que mantener el suspenso, en una noche de escándalo por los problema de orden público.

Ya en el juego, Colombia fue aguerrida y mostró buenos argumentos al frente de la campeona del mundo. Tanto así que el partido se fue al tiempo extra. La desgracia vendría en el 112’, cuando una desatención defensiva dejó mano a mano a Lautaro Martínez con Camilo Vargas y el delantero argentino no desaprovechó. Este tanto fue definitivo.

La ilusión de 50 millones de colombianos se quedó nuevamente al borde de la gloria. Pero la esperanza siguió latente, la ‘Sele’ volvió a levantar de las sillas a los hinchas ‘tricolor’.

De tú a tú con las potencias

En el inicio del 2024, la Selección Colombia se puso por delante un duro reto y su primer partido de preparación fue contra España. Ya bajo el mandato de Néstor Lorenzo, la ‘tricolor’ había podido vencer a Alemania.

Frente a los ‘ibéricos’ la historia no fue diferencia y con un gol de Daniel Muñoz, el equipo nacional venció a una nueva campeona del mundo.

Festejo de la Selección Colombia, tras vencer a Alemania, en la doble fecha FIFA AFP

En otros juego de preparación, en Marzo, Colombia también venció, 3-2, a Rumania. Ya en junio y antes de la Copa América, superaron con amplia superioridad a Estados Unidos 5-1 y a Bolivia 3-0.

Contraste en Eliminatorias

En el mes de septiembre, se reanudaron las acciones de las Eliminatorias y Colombia no pudo pasar del empate en Lima, frente a Perú. Contra Argentina, el Metropolitano explotó de júbilo con el triunfo 2-1 de la ‘tricolor’ frente a la albiceleste, que los había derrotado en la final de Copa América.

Octubre no llegó de la mejor manera y en El Alto, el equipo de Néstor Lorenzo sufrió la derrota frente a Bolivia 1-0, con un tanto de Miguel Terceros. Pero la revancha volvería a llegar en el Metropolitano y Colombia se sacó el peso de encima, venciendo 4-0 a Chile.

Roger Martínez sufrió un esguince de tobillo, en la derrota de la Selección Colombia contra Bolivia AFP

La doble fecha de noviembre también fue complicada y en Montevideo, Colombia perdió agónicamente frente a Uruguay 3-2, con un gol de Manuel Ugarte, al minuto 90+11. Y con Ecuador se cayó este martes 19 de noviembre, con un gol para los visitantes de Enner Valencia.

Partidos de Colombia en 2024