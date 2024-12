La vez que Néstor Lorenzo le dijo que 'no' a la Selección Colombia

Néstor Lorenzo se ganó el corazón de todos los colombianos por su buen manejo y desempeño al mando del banco técnico de la Selección Colombia. No obstante, el estratega de origen argentino reveló en una entrevista que una vez le dijo que 'no' a la idea de dirigir a la 'tricolor'.

Fue en una extensa charla en el programa 'Clanck', liderado por el periodista argentino Juan Pablo Varski, que Lorenzo reveló dicha incidencia. Todo ocurrió luego de que el proceso de José Néstor Pékerman acabara con la 'amarilla'.

"Evalúe los momentos. Cuando nos fuimos con José Néstor Pékerman, me llamaron y dije que 'no', que no correspondía. Me había ido hace cuatro meses y sentí que si me estaba yendo por una puerta, no podía entrar por la otra", dijo en primera instancia al ser consultado si esperaba con llegar a la Selección Colombia.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia en el juego contra Ecuador por Eliminatorias. Gabriel Aponte/Getty Images

Posteriormente, Lorenzo continuó con su relato, pero su conclusión fue después su arribo al combinado colombiano se dio en el momento justo y se dieron todas las "coincidencias".

"Luego, me vuelven a llamar, cuando llegó Reinaldo Rueda, tras la salida de Carlos Queiroz. En ese momento, ya estaba libre, esperando una oportunidad, pero se dio que eligieron a Rueda, que estaba en Chile. Después, en este caso, me llamaron, fue el momento y se dieron las circunstancias y coincidencias", complementó el estratega de 58 años.

Así las cosas, Lorenzo llegó a la 'amarilla' en el instante preciso, para liderarla con sus estrategias y buen manejo de grupo en las Eliminatorias Sudamericanas y todas las competencias a enfrentar. En la pasada Copa América, Colombia quedó subcampeona.

¿Qué otras palabras dejó Néstor Lorenzo en su entrevista?

Otras declaraciones que llamaron la atención de Lorenzo fue cuando en el mencionado programada le preguntaron sobre la idiosincrasia del futbolista colombiano, a lo que no dudó en responder que en los 'nuestros' prevalece el "disfrute por el juego, su talento y alegría"

"Al colombiano no hay que quitarle el disfrute por el juego. Tiene talento, alegría, físico y muchas condiciones naturales que lo hacen competir a alto nivel. Dentro de esa felicidad, hay que agregar un poco de orden táctico, disciplina y responsabilidad, y eso es lo que intentamos hacer. Ahora, no se le debe quitar la esencia de buen jugador, tener bien la pelota y tener el protagonismo a partir del balón", continuó en sus palabras el estratega de la Selección Colombia de mayores.