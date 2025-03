Las polémicas de Brasil vs. Colombia; Neymar fue protagonista, pero ahora no cuenta

El duelo de este jueves 20 de marzo, entre Brasil y la Selección Colombia , abre una nueva página para el libro de esta mítica y ‘picante’ rivalidad, que a lo largo de los años ha tomado más fuerza por el gran atractivo que ha tenido en lo futbolístico.

Sin embargo, la cosa no se queda únicamente ahí, pues este duelo ha tomado fuerza por las diferentes polémicas que se han presentado y dejan un recuerdo ‘fresco’ en la hinchada de ambas selecciones y los mismos futbolistas.

Y previo a una nueva edición del enfrentamiento entre colombianos y brasileños, en Gol Caracol le traemos las tres polémicas más recordadas en este partido, que prevé un nuevo cruce este jueves 20 de marzo, en Brasilia, por las Eliminatorias Sudamericanas.

La patada de Zúñiga a Neymar

Era el año 2014 y la Selección Colombia se vio las caras contra Brasil, en los cuartos de final de la Copa del Mundo, que justamente se realizó en dicho país.

Con el marcador en contra, por 2-1, la ‘tricolor’ se volcó al ataque para ir en busca de la igualdad, en el final del encuentro. Sin embargo, en una disputa de balón, Camilo Zúñiga fue fuerte con el pie arriba, golpeando la espalda de Neymar , quien solo cayó al suelo.

De manera sorpresiva, los segundos pasaron y el brasileño no podía pararse, debido a la gravedad de la falta, que lo ausentó durante todo el resto del certamen, perdiéndose las finales. Además, ‘Ney’ contó con suerte, pues por la gravedad del golpe, esto lo pudo haber dejado inválido.

Neymar fue a cobrar ‘venganza’

Un año después, Colombia y Brasil se volvieron a enfrentar por duelo en torneo oficial; esto, por Copa América. Aquella edición se disputó en el año 2015.

Tras el gol de Yeison Murillo a los 36 minutos, en el complemento el juego fue pura fricción, juego físico y golpe por aquí y allá. Además, con los ánimos subidos de tono por el reciente encuentro en el Mundial, los futbolistas de ambas escuadras se mostraron muy ‘calientes’.

Esto detonó al final, cuando, con el partido casi perdido, Neymar fue y le pegó un balonazo a Pablo Armero. Cuando esto sucedió, se armó tropel mismo, al que Carlos Bacca llegó para empujar fuertemente al ‘10’ de Brasil, quien se llevó su buen ‘cimbronazo’.

Al final, fue roja tanto para Neymar como para Bacca.

¿Era penal o no?

En el más reciente enfrentamiento entre la Selección Colombia y Brasil, por la Copa América 2024, Vinícius Júnior y Daniel Muñoz protagonizaron gran polémica en el encuentro, por posible penalti a favor del brasileño, quien reclamó, con todo, una falta dentro del área.

Aunque no fue decretada por el juez central, horas después el VAR salió a aclarar que sí era pena máxima y fue erróneo no concretar el penal para Brasil. Sin embargo, aunque los reclamos sí estuvieron subidos de tono, no pasó nada.

Es más, Vinícius Júnior y Daniel Muñoz se dieron la mano y compartieron emotivo momento sobre el final del compromiso.