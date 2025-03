¿Cómo parar a Jhon Arias?; en Brasil se 'matan la cabeza' con el hombre de Selección Colombia

En Brasil saben que en la Selección Colombia hay futbolistas de buen pie, de toque y desequilibrantes y precisamente hay uno en particular por el que se 'matan la cabeza' en cómo frenarlo. Además que dicho jugador de la 'tricolor' en cuestión sabe muy bien cómo es el fútbol brasileño, ya que milita en una escuadra del país de la samba: Jhon Arias.

Arias milita actualmente en la disciplina del Fluminense y fue el lateral Wesley el que alertó de las cualidades en el campo de juego del extremo chocoano: "No le puedes dar espacio, ni dejarle pensar", fue una de las palabras que pronunció el deportista de la 'verdeamarela' y quien es una de las novedades en la convocatoria del seleccionado dirigido por Dorival Júnior.

¿Cómo parar a Jhon Arias, figura de Colombia?

Al ser consultado por este interrogante en rueda de prensa, Wesley no dudó en responder: "No hay nada que decir, es un jugador cualificado de la selección nacional, le pone las cosas difíciles a todo el mundo. Recibimos los videos, debe haber videos individuales para todos los sectores. Intentaré estudiarlo más, aunque he jugado contra él muchas veces. Es un jugador al que se tiene que tener cuidado, no puede darles espacios y dejarlo pensar; es un chico fuerte, voy a hacer lo mejor que pueda en el campo para neutralizarlo".

¿Cuándo es Brasil vs. Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas?

Este compromiso será este jueves 20 de marzo en el estadio Mané Garrincha, de la ciudad de Brasil, y tiene como horario las 7:45 de la noche, de Colombia. EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol y VÍA ONLINE en www.golcaracol.com

¿Qué otras declaraciones dejó Wesley?

El lateral del Flamengo también se refirió a lo que significa hacer parte del plantel de la 'canarinha' para el juego contra Colombia y el partidazo contra Argentina: "dos partidos que todos quieren jugar".

"Son dos partidos que todo el mundo sueña con jugar, Colombia y Argentina, partidos importantes. Todos los que llevan esta camiseta están acostumbrados a los grandes partidos, a la presión, a esas cosas. Todo el mundo sabe cómo tratarlo. Sigamos el plan de Dorival, hagamos lo que nos pidió que hiciéramos. Este equipo es muy unido, con el talento que tienen, Vinícius Jr, Rodrygo... Hablando de comer ahora, cuando intento quedar con ellos, los miro y digo: "A estos solo los veo en la tele, estoy aquí sentado con ellos (risas)", complementó.