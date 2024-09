Linda Caicedo: "Hoy todas en la Selección Colombia jugamos el partido de nuestras vidas"

La Selección Colombia femenina Sub-20 logró clasificarse a los cuartos de final del Mundial de la categoría, luego de vencer 1-0 a Corea del Sur, con un grandioso gol de Linda Caicedo.

La jugadora del Real Madrid fue asistida de la mejor manera por Sintia Cabezas, quien dio un pase digno de una 'crack' mundial, solo para que Linda controlara y rematara ante la salida de la arquera Seo-Bin Woo. Fiesta del gol se vivió en el Pascual Guerrero, de la mano de la atacante vallecaucana.

Tras el partido, precisamenteLinda Caicedo dio unas emotivas palabras de lo que fue el ambiente y aseguró que la Selección Colombia hizo el partido de sus vidas, en los octavos de final del Mundial femenino Sub-20.

"Estoy muy contenta de estar aquí, en mi tierra, con mi gente. Es lindo ver el Pascual Guerrero tan lleno, y hoy el equipo realmente jugó un partidazo, el partido de nuestras vidas", manifestó de entrada la referente de la 'Tricolor'.

Tras ello, dio un poco su punto de vista respecto al golazo que terminó valiendo una clasificación a una nueva ronda de eliminación directa en esta Copa del Mundo. "Gracias a Dios, me queda ahí y entra, así que estoy muy contenta por el gol", explicó.

Igualmente, hizo un análisis de lo que han sido los partidos que la Selección Colombia ha tenido que vivir en la cita mundialista. "Realmente, todos los partidos han sido muy difíciles. Es un Mundial, y cada partido es una final. Corea es un excelente rival, lo habíamos analizado muy bien, y gracias a Dios, se nos dio la oportunidad y la metimos", comentó la nacida en Candelaria, Valle del Cauca.

Linda Caicedo. Gabriel Aponte - FIFA/FIFA via Getty Images

A renglón seguido, no se aguantó las ganas de volver a hablar de su gol y de poner sus ojos en lo que vendrá para Colombia. "Estoy muy agradecida por la oportunidad de haber marcado el gol. Posiblemente, lo hubiera fallado si no hubiera estado en mi día, pero gracias a Dios y a la gente que nos apoya, logramos clasificar a los cuartos de final de este Mundial".

Finalmente, no se quiso mojar entre Países Bajos o Francia, los dos posibles rivales de la 'Tricolor' para los cuartos de final. "El que sea nuestro próximo rival, vamos a salir a jugar con mucha humildad y con ganas de seguir avanzando", con notable carácter aseguró Linda Caicedo.

Más declaraciones de Linda Caicedo

Sobre la victoria contra Corea del Sur...

"Realmente, esto es mérito de todas. No juego sola; si Luisa no tapa, si Sintia no hace el pase, son muchas las cosas que suceden detrás de mí, y el respaldo del equipo es realmente importante".

¿Qué tiene que mejorar la Selección Colombia para próximos encuentros?

"Siempre hay detalles por mejorar. No somos perfectas, pero el primer tiempo fue mucho mejor. Sin embargo, por falta de tranquilidad no pudimos concretar. Estamos contentas por el trabajo realizado, y ahora lo importante es descansar".