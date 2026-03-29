Luis Díaz; "A los hinchas de Selección Colombia les digo que no dejen de creer, los necesitamos"

La Selección Colombia perdió nuevamente en esta doble fecha FIFA del mes de marzo, esta vez 3-1 contra Francia en el NorthWest Stadium, en Washington (Estados Unidos). Luis Díaz, la figura de la 'tricolor', analizó lo que dejó este compromiso de cara al Mundial 2026.

"Muchas enseñanzas. Tratar de corregir lo no tan bueno y también quedarnos con lo positivo, porque de eso se trata. Hemos enfrentado a dos grandes rivales que, la verdad, te someten muchísimo por la calidad que tienen y por el proceso que llevan. Entonces, creo que debemos afinar detalles, mirar jugadas y videos para así poder mejorar y mirar el camino hacia adelante", aseguró de entrada el atacante nacido en Barrancas, La Guajira.

Seguido a eso, no quiso quitarle mérito a los jugadores de la Selección Colombia, asegurando que "yo creo que nosotros tenemos muchísima calidad también. Así como Francia, tenemos un gran equipo, una gran selección. Obviamente, estamos jugando con los mejores a nivel mundial. Francia fue campeón, Croacia siempre está en buenos puestos y da buena cara".



Acá más declaraciones de Luis Díaz, tras Francia 3-1 Colombia:

*Mensaje a los hinchas

"Necesitamos de su confianza y de su apoyo, y sé que no lo van a perder; eso nos lo han demostrado durante este proceso. Estos dos partidos jugamos de local y sé que no van a dejar de creer en nosotros. Más allá de los resultados, aprendemos nosotros muchísimo".

*Lo que queda por mejorar

"Nosotros, como lo dije, debemos tratar de corregir esos detalles: completar las acciones de gol en el momento exacto, cortar jugadas. Va más por ahí que por el tema de calidad o equipo. La verdad es que, como Selección Colombia, tenemos que mirarnos a nosotros mismos, trabajar para nosotros, levantar cabeza. De esto se tratan estos partidos. Sabíamos a lo que nos exponíamos, pero es para eso: para mirar lo que no se hizo bien y corregir. Tenemos un grupo muy unido, no hemos perdido absolutamente nada con estas dos derrotas. Hay que trabajar más para la excelencia y seguramente lo vamos a conseguir".



Luis Díaz en acción de juego en Colombia vs. Francia en duelo de preparación. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

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*No jugó los 90 minutos

"El profe ha manejado perfectamente lo que él considera que debe hacer. No está nada planeado, no está hablado, se dio así. Si él habla conmigo anteriormente de empezar el partido, también se va a respetar lo que él decida. Yo estoy a disposición de ayudar a la selección. Me encanta jugar, ya lo están viendo en el Bayern. Siento que estoy bien físicamente y cada vez que juego me siento muchísimo mejor. Hay que tratar de cuidarse con responsabilidad. Sé lo que me estoy jugando y lo que el profe decida será lo correcto".

*El compromiso con los hinchas de la Selección Colombia

"El mensaje que yo les puedo decir es que no dejen de creer. A la gente: ellos vienen a los estadios o, en su casa, quieren vernos ganar siempre. Eso, sin duda, va a pasar siempre, pero que no dejen de creer que nosotros damos el 100 % para que ellos se sientan contentos y felices".