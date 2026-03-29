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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Luis Díaz; "A los hinchas de Selección Colombia les digo que no dejen de creer, los necesitamos"

Luis Díaz; "A los hinchas de Selección Colombia les digo que no dejen de creer, los necesitamos"

El atacante del Bayern Múnich y la Selección Colombia, Luis Díaz, habló en rueda de prensa luego de perder 1-3 con Francia en el partido preparatorio disputado este domingo. Envió un mensaje.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Luis Díaz Selección Colombia
Luis Díaz en Selección Colombia vs Francia
AFP

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