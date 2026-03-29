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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Néstor Lorenzo: "Estamos dos escalones atrás de Francia, pero haremos un buen Mundial"

Néstor Lorenzo: "Estamos dos escalones atrás de Francia, pero haremos un buen Mundial"

Después de la derrota contra los galos, Néstor Lorenzo habló del nivel de la Selección Colombia, los errores cometidos y aclaró que no se perdió contra ningún 'suplente'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en el partido preparatorio contra Francia, previo al Mundial 2026
Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en el partido preparatorio contra Francia, previo al Mundial 2026
AFP

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