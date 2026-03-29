Néstor Lorenzo: "Estamos dos escalones atrás de Francia, pero haremos un buen Mundial"

El balance de la fecha FIFA de marzo no fue el mejor para la Selección Colombia. Después de haber perdido 2-1 con Croacia, cayó 3-1 frente a Francia, por lo que Néstor Lorenzo puso la cara y habló en rueda de prensa. Allí, fue consultado por el balance que hace de los encuentros, se mostró autocrítico, explicó qué se debe corregir y no le hizo el quite al decir cómo llega la 'tricolor' al Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá.

Recordemos que el próximo encuentro del combinado patrio será contra Costa Rica, en el partido de despedida que se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de la ciudad de Bogotá. Este juego tendrá lugar el próximo 29 de mayo, representando la última comparecencia del conjunto nacional ante su afición previo a la participación en la cita global, según informó la Federación Colombiana de Fútbol.

¿Qué enseñanzas quedaron de los partidos con Croacia y Francia?

"Fueron dos partidos exigentes. Asumimos el riesgo, cuando los aceptamos. Después el tema de la distancia entre juegos, nos afectó. Con Croacia, fue parejo y pudimos haber empatado o ganado, tranquilamente. Nos dejó un sinsabor en cuanto al resultado. Ahora, Francia nos superó en el primer tiempo, rompiendo las líneas de presión. El otro día, Croacia nos dio una muestra de practicidad y Francia es solo categoría. Sabíamos que nos exponíamos a esto y quería que pasara. Estoy triste por la derrota, pero nos dejará aprendizaje. Esperamos tener la revancha durante el Mundial".

¿Le gustó lo mostrado por el equipo contra Francia?

"El grupo es parejo. Hemos tenido la posibilidad de ver a muchos jugadores. Esto de jugar seguido nos ayudó a cuidar a algunos y, de paso, ver a otros muchachos que vienen haciendo las cosas bien en sus equipos. Lo hecho en el segundo tiempo, me gustó, presionando alto y jugando mano a mano. El tercer tanto fue por error nuestro. Me gustó cómo terminamos; no obstante, en el plan inicial, Francia fue superior y nos superó. Además, en las inmediaciones del área, siempre terminaba, con remates o centros, algo que nosotros no hicimos. Eso se va a corregir y aprender. En todos los goles que nos hicieron, hubo algún error o mala suerte con un rebote o gol en contra. En cuanto al funcionamiento, no estuvimos bien en el primer tiempo; igual, después, ajustamos".



¿Cómo analizar el hecho de que perdimos con los suplentes de Croacia y Francia?

"Hay que ver dónde juegan los suplentes, ya que son titulares en los mejores clubes del mundo. Sin duda que faltaron los dos o tres delanteros estrella, pero es un equipo que tiene doce años de proceso, finalistas en Mundiales, con un equipazo. A quienes los llaman suplentes, se están jugando un cupo por ir al Mundial. El partido fue intenso y nos superaron en el primer tiempo y pasa lo mismo con Croacia, pues tienen un equipo práctico. Vamos para adelante con un grupo de jugadores que se matan y estarán más fuertes después de estas derrotas".

La Selección Colombia tendrá su partido de despedida contra Costa Rica, previo al Mundial 2026 AFP

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¿Habló con los jugadores sobre cuántos minutos tendrían en cancha?

"Quiero aclarar algo y es que no hablé con nadie en particular de cuántos minutos iba a jugar. Me muero se me lesiona Luis Díaz, Daniel Muñoz, Johan Mojica o cualquier futbolista. Si eso pasa, sentiría que es responsabilidad mía, si lo hago jugar 100 minutos en dos partidos, con dos días de diferencia y esta clase de rivales, con tanta intensidad. De parte del cuerpo técnico estaba todo planificado con cada futbolista, con James Rodríguez, 'Lucho', los laterales, en fin. Nos hubiera gustado terminar contentos, pero estoy con toda la fuerza y fe para lo que se viene. Vamos a aprender de esto. Estamos pagando caro los errores en defensa".

¿Para qué estamos en el Mundial, después de estos partidos?

"Con Croacia, estamos parejos y eso que ellos tienen un proceso de 10 años. Hoy, con mucho por corregir y por aprender. Respecto a Francia, estamos uno o dos escalones atrás. Hay una diferencia en los procesos, donde están los jugadores, en fin, pero lo vamos a equiparar. Lo que le pido a ellos es entrega absoluta y estoy seguro de que haremos un buen Mundial".



Rueda de prensa de Néstor Lorenzo, tras Francia 3-1 Selección Colombia