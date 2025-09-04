Luis Díaz falló una opción clara frente al arco, en Colombia vs. Bolivia

Este jueves 4 de septiembre, la Selección Colombia recibió a Bolivia en el estadio Metropolitano, por el duelo correspondiente a la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Y teniendo en cuenta que, ganando la 'tricolor' se asegura el cupo al Mundial del próximo año, los dirigidos por Néstor Lorenzo salieron con todo a buscar el gol tempranero, que les diera la tranquilidad y triunfo parcial en el compromiso.

Evidentemente, esto tuvo sus frutas rápidos; tanto, que a los ocho minutos, tras un desborde por el costado derecho, le llevaron una pelota a Luis Díaz, al centro del área. Sin embargo, el guajiro cuando fue a rematar, le erró a la pelota, errando una de las opciones más claras del juego.