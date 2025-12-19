Medida de urgencia en Crystal Palace por lesión de Daniel Muñoz; se les abrió un hueco

Con un nuevo mercado de fichajes, casi que a la vuelta de la esquina; el Crystal Palace planearía importante movimiento, pensando en un reemplazo inmediato para Daniel Muñoz.

Y es que, después de la lesión y posterior operación; ahora el colombiano deberá esperar un par de semanas para recuperarse en su totalidad y regresar a los terrenos de juego con el cuadro londinense.

Sin embargo, mientras esto sucede, el Crystal Palace no se va a quedar con las manos cruzadas; misma razón por la que ya tendrían varios nombres sobre la mesa, para buscarle un reemplazo inmediato al futbolista ‘cafetero’.

“¡Crystal Palace busca un lateral derecho tras la lesión de Daniel Muñoz! El objetivo principal es Wilfried Singo. Pero las otras alternativas son Sacha Boey (Bayern) y Vanderson (Mónaco). ¡La ventana de transferencias de enero estará muy ocupada!”, citó a través de su cuenta oficial en X el periodista Ekrem Konur, dando reveladores detalles de lo que vendría para las ‘águilas’ en el mercado de invierno.



🚨 #Özel - Crystal Palace, Daniel Muñoz’un sakatlığı sonrası sağ bek arayışında!



📌 Öncelikli hedef: Wilfried Singo



👀 Alternatifler: Sacha Boey (Bayern) ve Vanderson (Monaco)



⏳ Ocak transfer dönemi hareketli geçecek! https://t.co/c7psLyNFoH — Ekrem Konur (@EKonurTR) December 18, 2025

Publicidad

Evidentemente, esta es una compleja situación para los de Londres, que en Daniel Muñoz habían encontrado un gran referente tanto en ataque como en defensa; con la polivalencia de tener ida y vuelta en el juego. No por nada el antioqueño es uno de los que más kilómetros recorridos tiene en la Premier League.

De todas maneras, ante su baja física, para Crystal Palace es fundamental encontrar un jugador de la misma o similar calidad, de manera inmediata, ya que el fútbol en Inglaterra no da espera y, en su intención de hacer una segunda buena parte de temporada, el objetivo es tener una nómina competitiva para todos los retos propuestos. Uno de ellos, clasificar a certamen internacional para la próxima campaña.

Publicidad

Las 'águilas' actualmente ocupan la quinta casilla en la Premier con un total de 26 unidades, correspondientes a siete victorias, cinco empates y cuatro derrotas.



¿Qué lesión tiene Daniel Muñoz y cuánto tiempo estaría fuera?

El colombiano, quien presentó unos problemas en su rodilla hace par días, tuvo que someterse a cirugía para iniciar de inmediato el proceso de recuperación.

Según lo manifestó el mismo paisa ante los medios, “el pronóstico es de cuatro a seis semanas. Ya después debería estar listo para jugar". No obstante, para Muñoz hay precauciones, teniendo en cuenta que salir de una intervención quirúrgica tiene sus efectos.

"Pero, de nuevo, siempre que hay que someterse a una cirugía, nunca se sabe. He tenido varias en mi carrera, por eso siempre soy un poco cauteloso", dijo Daniel Muñoz.

