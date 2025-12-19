Luis Díaz mira desde arriba a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo; 2025 le sonríe al guajiro

Luis Díaz sigue dando de qué hablar por su superlativo desempeño en el Bayern Múnich. El extremo no para de acumular distinciones debido a su gran nivel que lo ha puesto en la estela como uno de los mejores jugadores del mundo, y este viernes esto fue ratificado gracias a su aparición en la lista de 100 mejores futbolistas en 2025, publicada por el periódico The Guardian.

El colombiano no solo figuró en esta importante lista, sino que ocupó mejores posiciones que algunas de las estrellas que han dominado el balompié en los últimos años. En concreto, el guajiro ocupó la posición número 31 de la lista, por encima, por ejemplo, de Lionel Messi que ocupó la casilla 34 y de Cristiano Ronaldo, que quedó en el puesto 51.

Por su parte, 'Lucho' logra por segundo año consecutivo quedar en esta prestigiosa lista, demostrando que su rendimiento se ha mantenido con el paso del tiempo y que sigue figurando de gran manera en el ámbito internacional.

El año pasado, el jugador de la Selección Colombia quedó en la posición 37, por lo que su subida en el ranking deja ver que su carrera va en ascenso y que está para codearse con los mejores del mundo. En la lista publicada por el diario inglés no figura ningún otro colombiano, por lo que en este momento el delantero es nuestro principal referente a nivel internacional.



Este premio se lo ganó gracias a su rendimiento tanto en el Liverpool como en el Bayern Múnich, ya que recopila los datos de enero a diciembre. En sus últimos seis meses en Inglaterra, logró cinco goles y cuatro asistencias, pero desde su llegada a Alemania ha superado completamente las expectativas que se tenían de su fichaje por 70 millones de euros.

Publicidad

Luis Díaz, extremo colombiano del Bayern Múnich Foto: AFP

Díaz Marulanda ha acumulado 12 goles y siete asistencias en 21 juegos con el gigante alemán, consolidándose como uno de los infaltables en la formación titular del técnico Vincent Kompany. A partir de su debut, comenzó a mostrar que estaba para grandes cosas en su nueva etapa profesional, y así lo ha ratificado, con jugadas de fantasía y goles extraordinarios que han llamado la atención de los aficionados al fútbol. Sus estadísticas exponen que prácticamente realiza un aporte por cada partido que juega, ya sea con un gol o un pase para que alguno de sus compañeros anote, lo que deja ver que su influencia en el Bayern está siendo enorme y que en este momento es uno de los mejores extremos de todo el planeta.



¿Quién ocupa el primer lugar de la lista de The Guardian?

En la cima del ranking quedó el ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, acompañado en segunda posición por Lamine Yamal y en tercera por Vitinha. Por otro lado, otros compañeros de Lucho en el Bayern también hicieron presencia en el escalafón. Harry Kane quedó en el quinto puesto, Michael Olise en el 21, Jamal Musiala en el 43, Joshua Kimmich en el 50 y Manuel Neuer en el 94.

Publicidad