Entrenador es fuertemente acusado por "insultos fuera de control" a cuerpo técnico rival

El Nápoles acusó este viernes a Massimiliano Allegri, entrenador del Milan, de haber proferido "insultos fuera de control" contra Gabriele Orali, figura importante del cuerpo técnico de Antonio Conte, entrenador del club partenopeo, durante la semifinal de Supercopa de Italia que terminó 2-0 a favor de los 'azzurri'.

"El Nápoles condena firmemente la conducta del entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, quien, durante la semifinal de la Supercopa de Italia, en presencia de decenas de personas a pie de campo y en directo por televisión, insultó repetidamente y con dureza a Gabriele Oriali con lenguaje ofensivo", informó el Nápoles en un comunicado oficial.

El club partenopeo, que disputará la final el próximo 22 de diciembre ante el ganador del duelo entre el Bolonia y el Inter de Milán, destacó la presencia de cámaras de televisión como prueba para una posible sanción.

"Esperamos que este ataque, completamente fuera de control, no pase desapercibido, sobre todo porque, con 33 cámaras involucradas en la grabación del evento, es imposible no presenciar lo sucedido", apuntó.



El partido terminó con victoria napolitana gracias a los tantos del brasileño David Neres y el danés Rasmus Hojlund tras un enfrentamiento tenso. Allegri, al terminar el duelo, se marchó directamente a vestuarios sin dar la mano a nadie del cuerpo técnico del Nápoles en el terreno de juego.

En la ruedas de prensa posteriores al duelo ninguno de los dos entrenadores mencionaron nada al respecto. Y por el momento, el Milan no ha respondido al comunicado del Nápoles.

No obstante, lo que sí es verdad, es que se espera que en las próximas horas se le dé desarrollo al tema; especialmnente por parte de Milan, que en este caso tiene a los principales implicados y señalados en dicha polémica.

Ahora, cabe destacar que estas situaciones entre entrenadores y jugadores son comunes en partidos de alta competencia.