Entrenador es fuertemente acusado por "insultos fuera de control" a cuerpo técnico rival

Reconocido estratega italiano es noticia en el fútbol internacional, debido a graves acusaciones, tras, presuntamente, haber insultado a cuerpo técnico del otro equipo.

Por: EFE
Actualizado: 19 de dic, 2025
Massimiliano Allegri se va enojado del terreno de juego tras una expulsión
Foto: AFP

