Carcajada de Luis Díaz por recio calificativo de su DT en Bayern Múnich; "doy dolores de cabeza"

Tras varios meses instalado en Alemania, desde su fichaje por el Bayern Múnich; ahora Luis Díaz ha ‘roto’ el silencio, refiriéndose especialmente a lo que ha sido su estadía por el cuadro ‘bávaro’ y la rápida adaptación que ha tenido al mando de Vincent Kompany.

Y es que, así como lo afirmó el guajiro en charla con ‘The Guardian’; desde el día uno se ha sentido arropado y querido por todo en el cuadro alemán, hecho que le ha facilitado las cosas; tanto, que en menos de seis meses se convirtió en figura indiscutible del equipo.

"Mi rápida adaptación creo que es porque han depositado una enorme confianza en mí. Desde el primer día, mis compañeros y el club me hicieron sentir muy bien recibido, y aunque aprender el idioma es un poco difícil, me hicieron sentir como parte de la familia. La verdad es que con el Bayern he encontrado un equipo muy unido, a gusto, algo a lo que siempre he estado acostumbrado y algo que siempre he deseado. Por eso ha sido tan fácil", indicó de entrada el extremo colombiano, que hoy por hoy es de las fichas claves para el estratega belga.

Sin embargo, ‘Luchito’ no se olvidó del cuadro de Anfield, con el que dio el gran salto en Europa y en el que ganó importantes títulos durante las varias temporadas que estuvo allí: “Ahora, yo también venía de buenos años en el Liverpool, sobre todo el último, así que jugar en la Premier League me ayudó mucho. Y yo quería un reto y jugar en la Bundesliga, probar una nueva experiencia. Sabía que lo haría bien. Obviamente, no esperaba hacerlo tan rápido, pero para eso trabajo”.



Carcajada de Luis Díaz a Vincent Kompany

Elogiado por el entrenador belga, ‘Luchito’ se refirió a las distintas distinciones que le ha hecho Kompany en diferentes partidos, donde justamente él ha sido fundamental para rescatar puntos a lo largo de la temporada. Y una de las cualidades que le destacó al guajiro, fue la de sobresalir en situaciones de caos, donde no hay espacios y hay adversidad.

“Sí, totalmente. Me encanta (el caos). Intento disfrutarlo al máximo. Obviamente, con el compromiso que uno debe tener, haciendo lo que el entrenador le pide. Pero también quiero disfrutarlo y crear esos momentos caóticos de los que hablabas. Es fundamental para mí porque yo también vivo así en el campo, un jugador que da dolores de cabeza", dijo entre risas Luis Díaz, respondiendo a los elogios de Vincent, quien, a su concepto, le ha dado libertad en el terreno para sobresalir de mejor manera.

"Kompany me ha dado más libertad. Me siento más seguro, más cómodo. Y además tengo un grupo espectacular donde todos jugamos para el equipo. ¡Tenemos muchas estrellas! Pero jugamos más juntos y eso también es muy importante. Vale la pena repetirlo", complementó ‘Luchito’.