Luis Díaz llegó con su magia a concentración de la Selección Colombia; se arma el combo de Lorenzo

Luis Díaz llegó con su magia a concentración de la Selección Colombia; se arma el combo de Lorenzo

Gol Caracol ya se encuentra al lado de la Selección Colombia en Fort Lauderdale, Estados Unidos, para preparar los juegos contra Nueva Zelanda y Australia, del 15 y 18 de noviembre.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de nov, 2025
Luis Díaz ya se unió a la concentración de la Selección Colombia para los duelos contra Australia y Nueva Zelanda.
Foto captura de video de pantalla

