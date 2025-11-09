Luis Díaz llegó con su magia a concentración de la Selección Colombia; se arma el combo de Lorenzo

La Selección Colombia alista una nueva jornada FIFA, misma en la que medirá fuerzas contra Nueva Zelanda y Australia en territorio estadounidense. Poco a poco las figuras hacen su aparición, pero entre las más esperadas por la afición 'cafetera' está Luis Díaz, quien arribó hace pocos minutos.

Gol Caracol que ya se encuentra al lado de la 'tricolor' en Fort Lauderdale y captó el momento preciso en que la estrella del Bayern Múnich tuvo su llegada y compartió algunos minutos con los fans, que le pidieron firmas y algunas fotos. Como siempre, el de Barrancas atendió a cada uno con una sonrisa en su rostro. Los hinchas se fueron felices y dichosos.

'Lucho' llegó con su magia a la concentración, en medio de un excelente momento con su club, en el que jornada tras jornada deslumbra con partidazos y golazos. En el más reciente juego del Bayern Múnich frente a Unión Berlín, el exPorto marcó un golazo ganándose los aplausos de los hinchas y palabras de elogio de sus compañeros.



Otros 'cracks' también hicieron su aparición

Pero Díaz Marulanda no es el único que se sumó al plantel que dirige Néstor Lorenzo. Con el paso de las horas otros nombres que se unieron fueron: Álvaro Montero, Carlos Cuesta, Carlos Andrés Gómez, Camilo Vargas, Jhon Córdoba, David Ospina, Yaser Asprilla, Jhon Arias, Rafael Santos Borré y Johan Carbonero, según precisó la Selección Colombia en sus distintas plataformas digitales.

Se espera que sigan llegando las estrellas de la Selección Colombia a Fort Lauderdale. De los que aún no se han sumado están James Rodríguez, Jefferson Lerma y Daniel Muñoz.

Estos duelos de preparación frente a los seleccionados oceánicos le servirá al combinado de nuestro país para tomar ritmo de cara a la Copa del Mundo, que se llevará a cabo el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

Hora y dónde ver los partidos de la Selección Colombia frente a Nueva Zelanda y Australia

Los partidos de la Selección Colombia, de Néstor Lorenzo, frente a Nueva Zelanda y Australia se podrán ver EN VIVO en Gol Caracol, www.golcaracol.com y en la aplicación Ditu. El 15 de noviembre contra los neozelandeses será a las 7 de la noche, mientras que el día 18 del mismo mes frente a los australianos el balón se moverá a las 8 de la noche.