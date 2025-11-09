'Juanfer' Quintero estalló contra periodista: "Espero que cuando quedemos campeones no digas nada"

Boca Juniors se clasificó este domingo a la Copa Libertadores de 2026 y a los octavos del final del actual Torneo Clausura tras derrotar en La Bombonera por 2-0 a River Plate en una nueva edición del superclásico del fútbol argentino en coincidencia con la última jornada del Torneo Clausura. Este resultado agravó aún más la crisis del 'millonario' y el colombiano Juan Fernando Quintero estalló contra un periodista.

Con goles del juvenil Exequiel Zeballos (m.45) y el uruguayo Miguel Ángel Merentiel (m.47), el Xeneize cortó una serie de dos derrotas consecutivas en su casa ante el clásico rival. Además, con esta victoria, Boca Juniors extendió a cinco partidos la diferencia en el historial.

Al finaliza el encuentro, el DT Marcelo Gallardo no quiso hablar con la prensa, pero los jugadores sí lo hicieron. El colombiano Juan Fernando Quintero fue uno de los futbolistas que salió a dar la cara, pero tuvo fuerte cruce con un periodista.

El comunicador le preguntó por la falta de actitud del plantel. "¿Tú haces preguntas muy especiales? Yo defiendo a mis compañeros, defiendo a un club grandísimo que ha hecho historia con este equipo. A nadie se le puede olvidar eso. Obviamente estamos viviendo un presente muy difícil, pero bueno, tampoco le demos de comer a cosas que no importan", dijo de entrada.

Quintero recordó que el mismo periodista le hizo una interrogante similar hace unos días y eso lo ofuscó más. "Es tu percepción. Si yo le digo a tu jefe cómo trabajas tú, ¿qué dice? Me parece que no eres profesional por esta situación. Discúlpame que te responda, pero cada quien tiene su profesión y se respeta. Nadie pone en duda tu actitud como ser humano. Esos traumas y ese tipo de preguntas siempre tienen morbo. Hay que respetar un poco; perdóname que te lo diga así de frente", añadió.

Para cerrar el capítulo, el volante dejó una picante declaración y hasta lo retó. "Te lo digo porque me dolió, y nunca te falté al respeto. Mi trabajo puede ser bueno, regular o malo, pero nunca le haría la cama a un entrenador, y nosotros menos. No hemos estado a la altura, y eso lo sabemos. Pero escarbar o tirarle carbón a donde no hay nada… Ahora tenemos una oportunidad, vamos a luchar. Ojalá ganemos, y cuando quedemos campeones, no digas nada".