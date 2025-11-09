Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 'Juanfer' Quintero estalló contra periodista: "Espero que cuando quedemos campeones no digas nada"

'Juanfer' Quintero estalló contra periodista: "Espero que cuando quedemos campeones no digas nada"

Luego de perder el clásico del fútbol argentino con Boca Juniors, Juan Fernando Quintero tuvo fuerte cruce con un periodista por críticas sobre el mal presente de River Plate.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de nov, 2025
Juan Fernando Quintero en Boca Juniors vs. River Plate.
Juan Fernando Quintero en Boca Juniors vs. River Plate.
Getty Images.

