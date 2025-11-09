Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Duván Vergara y la emotiva dedicatoria tras golazo con Racing; "para mi mamá"

Duván Vergara y la emotiva dedicatoria tras golazo con Racing; "para mi mamá"

El delantero monteriano le dio los tres puntos a Racing contra Defensa y Justicia, y luego del partido, generó unas emotivas palabras. ¡Duván Vergara vivió días de angustia!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 9 de nov, 2025
Comparta en:
Duván Vergara, delantero colombiano que milita en Racing.
Duván Vergara, delantero colombiano que milita en Racing.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad