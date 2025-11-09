Duván Vergara y la emotiva dedicatoria tras golazo con Racing; "para mi mamá"

Duván Vergara marcó un verdadero golazo con Racing, que le valió los tres puntos a la 'academia' tras el 1-0 sobre Defensa y Justicia en una nueva jornada de la Liga de Argentina. El tanto del delantero cordobés se presentó al minuto 41 luego de un pase de Facundo Cambeses.

En dicha anotación, el exAmérica de Cali le ganó en velocidad a los defensores rivales y luego eludió al arquero para definir con categoría y sutileza. Luego del encuentro, Vergara dejó unas sentidas declaraciones y contó cuál fue su motivación para encarar este partido: su madre, a quien le dedicó su gol.

Duván Vergara le dio el triunfo a Racing sobre Belgrano en el fútbol de Argentina. AFP

"No es lo mismo, pero como yo digo, la motivación es de nosotros mismos, yo tenía una motivación especial y quiero dedicarle el gol a mi mamá. Dos días ha estado visitándome y esos días ha pasado en la clínica, que tuvo una pequeña operación, dos días que no pude dormir bien. El 'profe' me dio la libertad de no jugar, que se me quería ir con ella, le dije que estaba con el equipo, que quería aportar", dijo el número '7' de la 'academia' en charla con Espn Argentina.

A continuación, el artillero de 29 años, habló de su anotación y de lo que siempre busca aportarle a Racing en cada juego del fútbol argentino.

"Darle la honra y gloria a Dios por estos tres puntos, creo que lo merecíamos. Han sido días duros después de no pasar a la final de la Copa Libertadores, y por ahí lo merecíamos. Como siempre lo he dicho, sale el sol y toca venir a entrenar, dar la cara y otra vez darle, es recompensa a nuestro trabajo, y seguir así. A descansar y pensar en la última fecha", sostuvo.

Y agregó Duván Vergara: "Pienso que siempre quiero dar lo mejor de mí, aportarle al equipo y por ahí son cosas que te exige el cuerpo técnico y el fútbol argentino que es muy competitivo, y bueno, con el transcurrir de los días y partidos se te va inculcando eso, trabajo muy duro para eso y aportarle al equipo que es lo que queremos"

Por último se refirió al excelente pase que le Cambeses y que terminó en su anotación. "Crack, el 'bellito' le digo yo porque él me dice. Había hecho un gol de esos en América y apenas vi que lo cogió, piqué, le creí y gloria a Dios se da el gol".



