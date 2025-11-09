Atención Luis Díaz; leyenda del Bayern habló del posible retorno de una figura; ¿lo afectará?

Luis Díaz vive días mágicos en Bayern Múnich. El guajiro no para de marcar golazos y afianzarse en la nómina titular del elenco muniqués, que es protagonista tanto en la Bundesliga como en la Champions League. 'Lucho' ha logrado entenderse de gran manera con sus compañeros en poco tiempo, logrando una sinfonía única en el campo de juego. El invicto de los 'bávaros' lo dice todo.

Pero en los últimas horas, unas palabras de una leyenda del Bayern llamaron la atención, ya que según ésta con el retorno de otra figura que se recupera de una grave lesión, el esquema táctico del elenco que dirige Vincent Komany podría cambiar. ¿Afectará esto a Díaz Marulanda?

Luis Díaz marcó golazo en el 2-2 del Bayern Múnich en su visita al Unión Berlín. AFP

El número '14' ha tenido como gran socio a Harry Kane, que es el goleador de los rojos de Baviera. El artillero inglés y todos en el plantel no han dudado en generar palabras de elogio por el buen presente del exLiverpool.

Publicidad

Lo cierto es que Philipp Lahm escribió una columna para un medio alemán y en la misma se refirió al regreso de Jamal Musiala, quien sufrió una dura lesión en el pasado Mundial de Clubes en Estados Unidos.



¿Qué dijo Philipp Lahm sobre Musiala y cómo perjudicaría a Luis Díaz?

En ese orden de ideas, el campeón del mundo con Alemania en 2016 generó unas palabras en el tabloide 'Die Zeit'. En la misma analizó el momento en que podría volver Musiala, teniendo en cuenta que la delantera del Bayern, donde brilla Luis Díaz, trabaja como un 'relojito'.

"Será interesante cuando Jamal Musiala regrese recuperado. El equipo está bien formado sin su participación y está jugando de maravilla. En este momento, todo gira en torno a Kane, y él está recompensando la confianza depositada en ellos con goles", se leyó en una parte de la columna.

Jamal Musiala. INA FASSBENDER/AFP

Publicidad

A renglón seguido, Lahm alabó las cualidades técnicas del joven deportista alemán y valoró la importancia en lo económico que tiene para el Bayern Múnich.

"Musiala es uno de los jugadores mejor pagados; su contrato se ha extendido hasta 2030. Es un gran talento, un jugador con un perfil propio y distintivo. ¿Lograrán integrarlo a su favor, o esto debilitará la claridad del Bayern? Como es bien sabido, un equipo solo tiene éxito si es más que la suma de sus partes", terminó por indicar el exlateral en dicho medio.



¿Cómo le ha ido a Luis Díaz en lo que va de la Bundesliga?

El oriundo de Barrancas ha marcado seis goles y ha generado cuatro asistencias en diez compromisos. Es una pieza clave en el club bávaro.