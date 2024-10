Luis Díaz tiene encantado a Marcelo Moreno Martins: elogios del goleador de Bolivia

Luis Díaz vive un presente de ensueño. En la actual temporada, con Liverpool , registra nueve partidos, entre Carabao Cup, Premier League y Champions League, en los que ha marcado cinco goles y brindado una asistencia. Ese nivel lo traslada a la Selección Colombia , donde no desentona y, por el contrario, brilla. Se convirtió en el mejor socio de James Rodríguez.

Por eso, los elogios no se han hecho esperar para el guajiro. En esta ocasión, recibió unas palabras especiales de uno de los mejores delanteros del continente: Marcelo Moreno Martins, quien ya 'colgó los guayos', a sus 37 años , es el máximo artillero en la historia de Bolivia, con 31 tantos, y el futbolista con más partidos disputados con esa camiseta, con 108.

En entrevista exclusiva con Gol Caracol, el exatacante no tuvo problema en elegir al jugador que más le gusta de la actual convocatoria de la 'tricolor'. "Sin duda, Luis Díaz. Por supuesto que James Rodríguez no se queda atrás y me encanta, pero 'Lucho' es muy peligroso, está demasiado bien, preparado físicamente, se nota como corre, pelea la pelota, todo", afirmó.

Luis Díaz, figura de la Selección Colombia, celebra uno de sus goles AFP

"Siempre se entrega por su equipo y aún más cuando está en la Selección Colombia. Entonces eso es muy importante en un plantel y para los objetivos de cualquier escuadra. Si el entrenador lo sabe usar, saca su mejor versión, y eso se ve con Néstor Lorenzo, que lo ubica en una posición donde se desenvuelve perfecto", añadió el nacido en Santa Cruz de la Sierra.

Por último, Marcelo Moreno Martins resaltó el compromiso que muestra Luis Díaz por la banda, dando una mano en labor defensiva y contribuyendo al ataque. "Ese sacrificio siempre va a ser muy importante para un equipo. La verdad es que lo que muestra es grande y veo que solo tiende a crecer, en Selección y en Liverpool, aportando increíblemente", sentenció.