Mateus Uribe: “Estamos 28 jugadores, pero, lastimosamente, solo van 26 a Copa América”

La Selección Colombia ya está trabajando en Barranquilla con varios futbolistas y uno de ellos es Mateus Uribe, quien llegó este martes y de inmediato atendió a la prensa para hablar de sus sensaciones personales y grupales de cara a lo que se viene con la ‘tricolor’.

Por eso, el futbolista antioqueño, actualmente en el Al Sadd, de Qatar, se refirió a cómo llega a este llamado del técnico Néstor Lorenzo.

“Me siento bien después de la lesión que tuve, volví de la mejor manera y rematé bien el semestre. Volver a la selección es gratificante, seguir siendo tenido en cuenta, ya solo queda demostrar en los partidos, los amistosos y pelear por estar en la lista final de la Copa América”, dijo de entrada Mateus Uribe.

El experimentado jugador de nuestro país sabe que nadie tiene su cupo asegurado en la lista definitiva para el certamen internacional en Estados Unidos, y lo dejó claro.

“Estamos 28 concentrados, y son 26 los que van a la Copa, los 28 tiene las condiciones para ir a la Copa América, pero, lastimosamente, solo van 26, cada uno es consciente que debe pelear su posición. Es una competencia sana, es lo más bonito que tiene la selección. El profe tiene mucha materia prima y eso es gratificante para la Selección. El proceso y la interna que viene demostrando la selección es todo esto, es el resultado del trabajo del profe y lo que vienen haciendo los jugadores”, agregó.

Mateus Uribe con Selección Colombia - Foto: AFP

Acá más declaraciones de Mateus Uribe:

*En la Selección Colombia, siempre pendientes

“Eso es lo más bonito de esta Selección, el trabajo interno, la comunicación con todos los jugadores. Conmigo estuvieron en contacto para el partido en Inglaterra y España que no pude estar, pero la recuperación fue de la mejor manera, ya estoy al 100 por ciento, disponible para lo que ordene el profe y se venga por delante”.

*El objetivo principal es ir por el título

“La verdad uno como jugador debe ir paso a paso, hemos ganado en Eliminatorias y amistosos, no hemos ganado nada, pero tenemos un gran cuerpo técnico, una cantidad de jugadores que están al 100 por ciento y es gratificante, pero con la consciencia y tranquilidad que esto es paso a paso”.

*Así es el fútbol de Qatar

“Yo se que es normal que no vean el fútbol de Qatar de una manera no muy amistosa, pero te sorprende, llegan jugadores de nivel, las instalaciones y herramientas son espectaculares, los estadios. Cada uno debe ser muy profesional, por supuesto está muy por debajo de las expectativas de la gente, del periodismo, de mucha gente en el fútbol, pero los partidos son a mucho ritmo, con calidad. No la vamos a comparar con Europa, pero te sorprendes”.